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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ростов
Рубин - Ростов: обзор матча 16 октября 2010
Рубин
16.10.2010, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
10'
Б. Натхо
12'
О. Мартинс
5'
А. Павленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ростов
Вторая желтая
Е. Баляйкин
Замена
Д. Блатняк
️️️️
Т. Калачев
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
К. Нобоа
️️️️
Р. Муравски
Желтая карточка
И. Окоронкво
Желтая карточка
А. Медведев
Замена
А. Медведев
️️️️
О. Мартинс
Замена
С. Корниленко
️️️️
К. Эдуардо
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Кульчий
Желтая карточка
А. Черкес
Желтая карточка
С. Навас
ГОЛ! 2:1!
О. Мартинс
Пас отдал
А. Рязанцев
12'
ГОЛ! 1:1!
Б. Натхо
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Павленко
Пенальти не реализован!
А. Павленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Рязанцев
(К)
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
22
Карлос Эдуардо
АП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
16
Чавдар Янков
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
8
Александр Павленко
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Ростов
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-4-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
9
Орехов
44
Навас
32
Баляйкин
11
Касаев
15
Муравски
10
Натхо
7
Рязанцев
22
Эдуардо
9
Мартинс
4-4-1-1
1
Амельченко
8
Черкес
15
Живанович
4
Окоронкво
33
Анджелкович
2
Калачев
24
Кульчий
8
Гацкан
16
Янков
8
Павленко
10
Лебеденко
15
Муравски
16
Нобоа
16
Нобоа
15
Муравски
22
Эдуардо
12
Корниленко
12
Корниленко
22
Эдуардо
9
Мартинс
13
Медведев
13
Медведев
9
Мартинс
2
Калачев
19
Блатняк
19
Блатняк
2
Калачев
24
Кульчий
90
Ахметович
90
Ахметович
24
Кульчий
Остались в запасе
Рубин
Ростов
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Рубин - Ростов
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
М.Новокшонов (Ижевск)
А.Глот (Ярославль)
Делегат:
А.Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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