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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ростов
Рубин - Ростов: обзор матча 21 апреля 2018
Рубин
21.04.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
40'
К. Нобоа
67'
С. Паршивлюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ростов
Замена
И. Коновалов
️️️️
П. Могилевец
83'
74'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Р. Шекари
️️️️
В. Подберезкин
74'
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Паршивлюк
Пас отдал
А. Ионов
Замена
Г. Карадениз
️️️️
Р. Жемалетдинов
63'
61'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Юсупов
46'
Замена
А. Гулиев
️️️️
А. Сапета
ГОЛ! 1:0!
К. Нобоа
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
71
Ивелин Попов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
37
Жан Маер
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
3-2-4-1
35
Джанаев
28
Сорокин
13
Гранат
44
Навас
30
Кудряшов
23
Кузьмин
71
Попов
16
Нобоа
92
Подберезкин
28
Могилевец
10
Жемалетдинов
4-1-2-2-1
31
Абаев
18
Паршивлюк
15
Ингасон
16
Вилюш
6
Сигурдссон
8
Гацкан
4
Юсупов
41
Сапета
11
Ионов
19
Байрамян
14
Шомуродов
92
Подберезкин
81
Шекари
81
Шекари
92
Подберезкин
10
Жемалетдинов
61
Карадениз
61
Карадениз
10
Жемалетдинов
28
Могилевец
17
Коновалов
17
Коновалов
28
Могилевец
4
Юсупов
17
Зуев
17
Зуев
4
Юсупов
19
Байрамян
7
Скопинцев
7
Скопинцев
19
Байрамян
41
Сапета
99
Гулиев
99
Гулиев
41
Сапета
Остались в запасе
Рубин
Ростов
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
44
Габриэль Энаке
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
30
Сергей Песьяков
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
44
Габриэль Энаке
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Рубин - Ростов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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