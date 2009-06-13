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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ростов
Рубин - Ростов: обзор матча 13 июня 2009
Рубин
13.06.2009, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Ростов
32'
Д. Акимов
55'
Д. Акимов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ростов
Замена
Н. Сливич
️️️️
Д. Акимов
Желтая карточка
Е. Чо Хонг
Желтая карточка
Д. Анджелкович
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Б. Петрович
Замена
Е. Чо Хонг
️️️️
А. Черкес
Желтая карточка
А. Черкес
Замена
А. Бухаров
️️️️
Г. Карадениз
Замена
А. Попов
️️️️
А. Орехов
ГОЛ! 0:2!
Д. Акимов
Пас отдал
Д. Анджелкович
Замена
С. Ребров
️️️️
Р. Адамов
Пенальти не реализован!
Д. Акимов
Красная карточка
Е. Баляйкин
ГОЛ! 0:1!
Д. Акимов
Пас отдал
А. Черкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
8
Александр Черкес
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
81
Михаил Осинов
(К)
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
11
Бранимир Петрович
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
4
Максим Астафьев
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Рубин
1
Сергей Козко
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
14
Сергей Ребров
ЛП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Ростов
1
Роман Герус
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
0
Ненад Сливич
ЦП
0
Ен Чо Хонг
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-4-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
9
Орехов
32
Баляйкин
61
Карадениз
37
Семак
0
Быстров
7
Рязанцев
10
Домингес
21
Адамов
4-4-2
27
Хотеев
0
Рожков
8
Черкес
6
Ленгиел
33
Анджелкович
11
Петрович
81
Осинов
24
Кульчий
8
Гацкан
4
Астафьев
98
Акимов
9
Орехов
24
Попов
24
Попов
9
Орехов
21
Адамов
14
Ребров
14
Ребров
21
Адамов
61
Карадениз
11
Бухаров
11
Бухаров
61
Карадениз
98
Акимов
0
Сливич
0
Сливич
98
Акимов
8
Черкес
0
Хонг
0
Хонг
8
Черкес
11
Петрович
10
Лебеденко
10
Лебеденко
11
Петрович
Остались в запасе
Рубин
Ростов
1
Сергей Козко
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
21
Иван Лапин
ЦЗ
1
Роман Герус
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
1
Сергей Козко
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Остались в запасе
21
Иван Лапин
ЦЗ
1
Роман Герус
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Рубин - Ростов
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
А. Лагун (Санкт-Петербург)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:45 (прямая)
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