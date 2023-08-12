Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Рубин
Ростов - Рубин: обзор матча 12 августа 2023
Ростов
12.08.2023, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Рубин
52'
Н. Комличенко
78'
А. Лангович
88'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Рубин
ГОЛ! 3:0!
Е. Голенков
Пас отдал
Д. Уткин
88'
80'
Желтая карточка
У. Иву
ГОЛ! 2:0!
А. Лангович
Пас отдал
М. Мохеби
78'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
77'
67'
Замена
У. Иву
️️️️
О. Иванов
67'
Замена
А. Зотов
️️️️
М. Апшацев
Замена
К. Щетинин
️️️️
Р. Акбашев
66'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Ионов
66'
Замена
А. Лангович
️️️️
И. Вахания
66'
ГОЛ! 1:0!
Н. Комличенко
Пас отдал
И. Вахания
52'
38'
Желтая карточка
У. Рахмоналиев
35'
Замена
В. Лисакович
️️️️
И. Рожков
Желтая карточка
Р. Акбашев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Рубин
66
Никита Янович
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
4
Мелехин
27
Прохин
40
Вахания
15
Глебов
47
Уткин
99
Акбашев
9
Мохеби
11
Ионов
27
Комличенко
3-3-2-1-1
99
Дюпин
14
Мартынович
5
Ашурматов
27
Грицаенко
70
Кабутов
7
Рахмоналиев
71
Рожков
6
Апшацев
19
Иванов
44
Кузнецов
19
Даку
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
99
Акбашев
10
Щетинин
10
Щетинин
99
Акбашев
11
Ионов
19
Байрамян
19
Байрамян
11
Ионов
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
19
Иванов
6
Иву
6
Иву
19
Иванов
6
Апшацев
21
Зотов
21
Зотов
6
Апшацев
71
Рожков
99
Лисакович
99
Лисакович
71
Рожков
Остались в запасе
Ростов
Рубин
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
66
Никита Янович
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ростов - Рубин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Сергей Чебан
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Ростов
Рубин
Генич посоветовал «Рубину» нового тренера: «Он бы здорово подошел»
16:16
1
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
«Рубин» – «Акрон» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 28 ноября 2026
11:41
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
РПЛ: шансы «Рубина» и «Акрона» на победу в матче 16-го тура
09:00
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Мелехин прокомментировал интерес со стороны ЦСКА
Вчера, 11:48
3
Кириченко прокомментировал кубковую победу «Ростова» над «Локомотивом»
Вчера, 00:20
Овчинников прокомментировал первое поражение во главе «Локомотива»
25 ноября
2
Генич посоветовал «Рубину» нового тренера: «Он бы здорово подошел»
16:16
1
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
«Рубин» – «Акрон» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 28 ноября 2026
11:41
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
РПЛ: шансы «Рубина» и «Акрона» на победу в матче 16-го тура
09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+