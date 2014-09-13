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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Рубин
Ростов - Рубин: обзор матча 13 сентября 2014
Ростов
13.09.2014, суббота, 21:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
8'
М. Григорьев
10'
И. Портнягин
34'
И. Портнягин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Рубин
90'
+4
Замена
Е. Сорокин
️️️️
К. Эдуардо
81'
Желтая карточка
Благо
75'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Р. Камболов
Желтая карточка
В. Дьяков
74'
72'
Травма
Р. Камболов
Замена
Б. Су Ю
️️️️
Д. Полоз
69'
68'
Желтая карточка
С. Азмун
64'
Замена
С. Азмун
️️️️
И. Портнягин
Замена
А. Бухаров
️️️️
М. Думбия
46'
Замена
М. Бордачев
️️️️
Х. Милич
46'
34'
ГОЛ! 1:2!
И. Портнягин
Пас отдал
М. Канунников
10'
ГОЛ! 1:1!
И. Портнягин
Пас отдал
Г. Карадениз
ГОЛ! 1:0!
М. Григорьев
Пас отдал
Т. Калачев
8'
7'
Желтая карточка
Г. Карадениз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Дмитрий Торбинский
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Максим Григорьев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
40
Благо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Сердар Азмун
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Плетикоса
19
Милич
42
Ксулу
0
Дьяков
2
Горо
6
Торбинский
8
Гацкан
2
Калачев
7
Полоз
7
Думбия
10
Григорьев
4-4-2
1
Рыжиков
88
Камболов
4
Кверквелия
44
Навас
3
Набиуллин
22
Эдуардо
40
Благо
21
Оздоев
61
Карадениз
97
Портнягин
99
Канунников
19
Милич
26
Бордачев
26
Бордачев
19
Милич
7
Полоз
86
Ю
86
Ю
7
Полоз
7
Думбия
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Думбия
22
Эдуардо
28
Сорокин
28
Сорокин
22
Эдуардо
97
Портнягин
20
Азмун
20
Азмун
97
Портнягин
88
Камболов
17
Дядюн
17
Дядюн
88
Камболов
Остались в запасе
Ростов
Рубин
7
Ника Чхапелия
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
7
Ника Чхапелия
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Ростов - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:45 (прямая)
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