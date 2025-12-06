7 декабря на Ozon Арене в Краснодаре встретятся лидеры текущего чемпионата. «Краснодар» уверенно держится на вершине таблицы, а ЦСКА находится рядом и ведeт прямую борьбу за первое место. Оба клуба в отличной форме, практически не допускают поражений и особенно надeжны в обороне – матч обещает стать напряжeнным и во многом стратегическим.
«Краснодар»
«Быки» продолжают идти без поражений в РПЛ уже 8 матчей подряд и имеют лучшую разницу мячей в лиге (+24). Команда стабильно создаeт моменты и забивает – 14 голов в последних 5 играх, при этом пропуская лишь по 0.60 мяча в среднем. Дома «Краснодар» действует особенно мощно, а победа 5:0 над «Крыльями Советов» только укрепила уверенность в своих силах.
ЦСКА
Московский клуб идeт вторым и также находится в серии без поражений. Последние встречи – это прежде всего работающая система обороны: 3 пропущенных мяча за 5 игр. Однако в атаке армейцы действуют аккуратнее – в среднем по 1 голу за матч на этом отрезке. ЦСКА умеет играть с лидерами на равных, а в очных матчах регулярно находит шансы у ворот соперника.
Факты о командах
«Краснодар»
- Не проигрывает в 12 последних матчах
- В среднем: 2.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 10 матчах подряд
- Лучшая разница мячей в РПЛ
ЦСКА
- Не проигрывает в 7 из 8 последних игр
- В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает крайне мало – 3 гола за 5 матчей
- Забивает в 6 последних матчах против «Краснодара»
Прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
Команды подходят к игре в отличной форме, а таблица делает матч принципиальным – на кону лидерство. «Краснодар» действует ярче в атаке, но ЦСКА умеет разрушать темп соперника и грамотно закрывать зоны. С учeтом надeжной обороны обеих сторон нас может ждать плотная и осторожная игра, где многое решит первый гол. Ожидаем равный футбол и невысокий тотал, без обилия голевых моментов.
Прогноз и ставки:
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- «Краснодар» не проиграет (1Х) – коэффициент 1.45