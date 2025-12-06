Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Краснодар» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 2.05

06 декабря 2025 9:02
Краснодар - ЦСКА
07 дек. 2025, воскресенье 19:00 | Россия. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

7 декабря на Ozon Арене в Краснодаре встретятся лидеры текущего чемпионата. «Краснодар» уверенно держится на вершине таблицы, а ЦСКА находится рядом и ведeт прямую борьбу за первое место. Оба клуба в отличной форме, практически не допускают поражений и особенно надeжны в обороне – матч обещает стать напряжeнным и во многом стратегическим.

«Краснодар»

«Быки» продолжают идти без поражений в РПЛ уже 8 матчей подряд и имеют лучшую разницу мячей в лиге (+24). Команда стабильно создаeт моменты и забивает – 14 голов в последних 5 играх, при этом пропуская лишь по 0.60 мяча в среднем. Дома «Краснодар» действует особенно мощно, а победа 5:0 над «Крыльями Советов» только укрепила уверенность в своих силах.

ЦСКА

Московский клуб идeт вторым и также находится в серии без поражений. Последние встречи – это прежде всего работающая система обороны: 3 пропущенных мяча за 5 игр. Однако в атаке армейцы действуют аккуратнее – в среднем по 1 голу за матч на этом отрезке. ЦСКА умеет играть с лидерами на равных, а в очных матчах регулярно находит шансы у ворот соперника.

Факты о командах

«Краснодар»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах
  • В среднем: 2.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • Лучшая разница мячей в РПЛ

ЦСКА

  • Не проигрывает в 7 из 8 последних игр
  • В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает крайне мало – 3 гола за 5 матчей
  • Забивает в 6 последних матчах против «Краснодара»

Личные встречи
34% (14)
29% (12)
37% (15)
39
Забитых мячей
50
0.95
В среднем за матч
1.22
3:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
3 : 2
07.12.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
1 : 1
31.08.2025
Краснодар
Суперкубок России, Финал
Краснодар
0 : 1
12.07.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1 : 0
10.05.2025
Краснодар
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
ЦСКА
1 : 2
10.02.2025
Краснодар
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
2 : 0
18.09.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Краснодар
2 : 1
10.08.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 0
31.07.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
1 : 0
10.12.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
ЦСКА
1 : 0
29.10.2023
Краснодар
Россия. Кубок, Суперфинал
Краснодар
1 : 1
11.06.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Краснодар
0 : 0
27.05.2023
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/4 финала
Краснодар
1 : 0
28.02.2023
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/4 финала
ЦСКА
3 : 0
23.02.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
4 : 1
10.09.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Краснодар
1 : 0
15.05.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
0 : 0
02.10.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
3 : 1
08.05.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Краснодар
1 : 1
26.08.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1 : 1
07.12.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
3 : 2
22.09.2019
Краснодар
Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур
Краснодар
1 : 0
27.06.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
2 : 0
28.04.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1 : 2
28.10.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
2 : 1
22.04.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
0 : 1
14.10.2017
ЦСКА
Товарищеские матчи,
ЦСКА
1 : 1
09.07.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Краснодар
1 : 1
09.04.2017
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 1
24.09.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
2 : 0
16.05.2016
Краснодар
Россия. Кубок, 1/2 финала
ЦСКА
3 : 1
20.04.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
2 : 1
08.11.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 24 тур
ЦСКА
1 : 1
19.04.2015
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
2 : 1
22.11.2014
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/2 финала
ЦСКА
0 : 1
16.04.2014
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Краснодар
1 : 0
06.12.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
ЦСКА
5 : 1
27.10.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
ЦСКА
1 : 0
17.03.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Краснодар
0 : 1
02.09.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
1 : 1
31.07.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 1
03.04.2011
Краснодар
Показать все

Прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА

Команды подходят к игре в отличной форме, а таблица делает матч принципиальным – на кону лидерство. «Краснодар» действует ярче в атаке, но ЦСКА умеет разрушать темп соперника и грамотно закрывать зоны. С учeтом надeжной обороны обеих сторон нас может ждать плотная и осторожная игра, где многое решит первый гол. Ожидаем равный футбол и невысокий тотал, без обилия голевых моментов.

Прогноз и ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • «Краснодар» не проиграет (1Х) – коэффициент 1.45

2.05
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар
Другие прогнозы
08.12.2025
17:00
1.40
Италия. Серия А, 14 тур
Пиза - Парма
Обе забьют
08.12.2025
20:00
1.48
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ - Газиантеп
Победа «Бешикташ»
08.12.2025
20:00
1.65
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор - Антальяспор
Победа «Аланьяспора»
08.12.2025
22:45
1.66
Италия. Серия А, 14 тур
Торино - Милан
Победа «Милана»
08.12.2025
23:00
1.70
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Тотал «Вулверхэмптона» меньше 0.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 