7 декабря на Ozon Арене в Краснодаре встретятся лидеры текущего чемпионата. «Краснодар» уверенно держится на вершине таблицы, а ЦСКА находится рядом и ведeт прямую борьбу за первое место. Оба клуба в отличной форме, практически не допускают поражений и особенно надeжны в обороне – матч обещает стать напряжeнным и во многом стратегическим.

«Краснодар»

«Быки» продолжают идти без поражений в РПЛ уже 8 матчей подряд и имеют лучшую разницу мячей в лиге (+24). Команда стабильно создаeт моменты и забивает – 14 голов в последних 5 играх, при этом пропуская лишь по 0.60 мяча в среднем. Дома «Краснодар» действует особенно мощно, а победа 5:0 над «Крыльями Советов» только укрепила уверенность в своих силах.

ЦСКА

Московский клуб идeт вторым и также находится в серии без поражений. Последние встречи – это прежде всего работающая система обороны: 3 пропущенных мяча за 5 игр. Однако в атаке армейцы действуют аккуратнее – в среднем по 1 голу за матч на этом отрезке. ЦСКА умеет играть с лидерами на равных, а в очных матчах регулярно находит шансы у ворот соперника.

Факты о командах

«Краснодар»

Не проигрывает в 12 последних матчах

В среднем: 2.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 10 матчах подряд

Лучшая разница мячей в РПЛ

ЦСКА

Не проигрывает в 7 из 8 последних игр

В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает крайне мало – 3 гола за 5 матчей

Забивает в 6 последних матчах против «Краснодара»

Прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА

Команды подходят к игре в отличной форме, а таблица делает матч принципиальным – на кону лидерство. «Краснодар» действует ярче в атаке, но ЦСКА умеет разрушать темп соперника и грамотно закрывать зоны. С учeтом надeжной обороны обеих сторон нас может ждать плотная и осторожная игра, где многое решит первый гол. Ожидаем равный футбол и невысокий тотал, без обилия голевых моментов.

Прогноз и ставки: