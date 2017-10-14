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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 14 октября 2017
Краснодар
14.10.2017, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
38'
А. Березуцкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - ЦСКА
89'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Витиньо
Желтая карточка
Ф. Смолов
85'
Желтая карточка
Ю. Газинский
75'
73'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
К. Кучаев
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Р. Шишкин
73'
67'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
А. Оланаре
54'
Желтая карточка
Б. Натхо
Замена
Жоаозиньо
️️️️
М. Ристич
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Березуцкий
Пас отдал
М. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
94
Вандерсон
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
18
Константин Кучаев
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
19
Понтус Вернблум
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-2-2-2-1
88
Синицын
98
Петров
4
Гранквист
27
Грицаенко
23
Ристич
49
Шишкин
10
Перейра
18
Газинский
94
Вандерсон
7
Классон
90
Смолов
4-2-2-1-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
6
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
10
Натхо
42
Щенников
17
Миланов
18
Кучаев
11
Витиньо
80
Оланаре
23
Ристич
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
23
Ристич
49
Шишкин
21
Лаборде
21
Лаборде
49
Шишкин
18
Кучаев
80
Хосонов
80
Хосонов
18
Кучаев
11
Витиньо
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
11
Витиньо
80
Оланаре
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
80
Оланаре
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
1
Илья Помазун
ВР
19
Понтус Вернблум
ОП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
19
Понтус Вернблум
ОП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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