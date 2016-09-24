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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 24 сентября 2016
ЦСКА
24.09.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
3'
Л. Траоре
15'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Краснодар
Замена
Б. Натхо
️️️️
Г. Миланов
87'
84'
Желтая карточка
Р. Лаборде
Замена
А. Березуцкий
️️️️
В. Березуцкий
77'
Замена
А. Ионов
️️️️
З. Тошич
75'
Желтая карточка
П. Вернблум
74'
73'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
О. Ахмедов
Травма
В. Березуцкий
72'
65'
Замена
В. Быстров
️️️️
Жоаозиньо
60'
Замена
С. Петров
️️️️
В. Калешин
58'
Травма
В. Калешин
Желтая карточка
Л. Траоре
40'
15'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
Жоаозиньо
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
З. Тошич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Одил Ахмедов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
26
Еременко
17
Миланов
10
Головин
18
Тошич
90
Траоре
4-1-4-1
33
Крицюк
17
Калешин
5
Налдо
55
Енджейчик
4
Гранквист
77
Каборе
10
Ахмедов
8
Куасси
18
Газинский
22
Жоаозиньо
90
Смолов
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Березуцкий
24
Березуцкий
17
Миланов
10
Натхо
10
Натхо
17
Миланов
18
Тошич
11
Ионов
11
Ионов
18
Тошич
17
Калешин
98
Петров
98
Петров
17
Калешин
22
Жоаозиньо
34
Быстров
34
Быстров
22
Жоаозиньо
10
Ахмедов
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Ахмедов
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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