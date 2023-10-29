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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 29 октября 2023
ЦСКА
29.10.2023, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
41'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Краснодар
Желтая карточка
А. Файзуллаев
90'
+2
89'
Замена
С. Петров
️️️️
А. Черников
89'
Замена
М. Баньяц
️️️️
С. Волков
Замена
К. Кучаев
️️️️
Ф. Чалов
81'
76'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
Ж. Батчи
72'
Желтая карточка
Ж. Батчи
62'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
О. Олусегун
62'
Замена
И. Ахметов
️️️️
К. Боржес
44'
Желтая карточка
А. Черников
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
А. Файзуллаев
41'
Желтая карточка
Ф. Чалов
34'
27'
Желтая карточка
Л. Оласа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
27
Мойзес
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Иван Обляков
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Жоау Батчи
ЛВ
53
Александр Черников
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
20
Кади Боржес
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
18
Константин Кучаев
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
Краснодар
1
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
4-1-1-2-2
35
Акинфеев
22
Гайич
14
Агапов
27
Мойзес
12
Келлвен
14
Зделар
5
Мендес
10
Обляков
11
Файзуллаев
91
Заболотный
63
Чалов
4-1-3-2
39
Сафонов
82
Волков
3
Тормена
6
Алонсо
15
Оласа
53
Черников
20
Боржес
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
6
Олусегун
63
Чалов
18
Кучаев
18
Кучаев
63
Чалов
53
Черников
98
Петров
98
Петров
53
Черников
82
Волков
7
Баньяц
7
Баньяц
82
Волков
20
Боржес
97
Ахметов
97
Ахметов
20
Боржес
11
Батчи
88
Кривцов
88
Кривцов
11
Батчи
6
Олусегун
99
Кобнан
99
Кобнан
6
Олусегун
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
1
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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