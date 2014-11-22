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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 22 ноября 2014
Краснодар
22.11.2014, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
5'
Ари
6'
Ари
13'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - ЦСКА
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
87'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
81'
79'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
Р. Лаборде
69'
Желтая карточка
М. Измайлов
67'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
П. Мамаев
66'
64'
Замена
А. Цауня
️️️️
Г. Миланов
46'
Замена
А. Муса
️️️️
П. Вернблум
Замена
М. Измайлов
️️️️
О. Ахмедов
20'
Травма
О. Ахмедов
18'
13'
ГОЛ! 2:1!
Р. Еременко
Пас отдал
М. Фернандес
ГОЛ! 2:0!
Ари
Пас отдал
Жоаозиньо
6'
ГОЛ! 1:0!
Ари
Пас отдал
П. Мамаев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
2
Марат Измайлов
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Александр Цауня
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-4-1
31
Дикань
4
Гранквист
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
98
Петров
10
Перейра
22
Жоаозиньо
10
Ахмедов
18
Газинский
10
Мамаев
39
Ари
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
18
Тошич
26
Еременко
66
Дзагоев
17
Миланов
22
Думбия
10
Ахмедов
2
Измайлов
2
Измайлов
10
Ахмедов
10
Мамаев
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Мамаев
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
17
Миланов
19
Цауня
19
Цауня
17
Миланов
19
Вернблум
7
Муса
7
Муса
19
Вернблум
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
11
Витиньо
ЛВ
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
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