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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 28 февраля 2023
Краснодар
28.02.2023, вторник, 19:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
ЦСКА
50'
Э. Сперцян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Краснодар - ЦСКА
Желтая карточка
Н. Кривцов
90'
+2
90'
Замена
М. Мухин
️️️️
Х. Медина
Замена
Н. Кривцов
️️️️
К. Боржес
83'
Желтая карточка
С. Волков
81'
Замена
А. Черников
️️️️
М. Баньяц
74'
69'
Замена
С. Зделар
️️️️
К. Кучаев
69'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Карраскаль
Замена
А. Ионов
️️️️
О. Олусегун
66'
61'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
ГОЛ! 1:0!
Э. Сперцян
50'
Замена
И. Ахметов
️️️️
М. Давид Кобнан
46'
Замена
С. Волков
️️️️
С. Петров
46'
Желтая карточка
Х. Алонсо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
20
Кади Боржес
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Обляков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-2-2-2
39
Сафонов
2
Рамирес
31
Кайо
6
Алонсо
98
Петров
7
Баньяц
99
Кобнан
20
Боржес
8
Сперцян
6
Олусегун
9
Кордоба
4-1-3-2
35
Акинфеев
22
Гайич
14
Набабкин
4
Роша
27
Мойзес
5
Мендес
28
Медина
15
Карраскаль
10
Обляков
63
Чалов
18
Кучаев
98
Петров
82
Волков
82
Волков
98
Петров
7
Баньяц
53
Черников
53
Черников
7
Баньяц
99
Кобнан
97
Ахметов
97
Ахметов
99
Кобнан
20
Боржес
88
Кривцов
88
Кривцов
20
Боржес
6
Олусегун
11
Ионов
11
Ионов
6
Олусегун
18
Кучаев
14
Зделар
14
Зделар
18
Кучаев
28
Медина
16
Мухин
16
Мухин
28
Медина
15
Карраскаль
19
Ермаков
19
Ермаков
15
Карраскаль
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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