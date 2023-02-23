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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 23 февраля 2023
ЦСКА
23.02.2023, четверг, 17:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
3 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Краснодар
10'
Мойзес
30'
Ф. Чалов
86'
А. Заболотный
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Краснодар
ГОЛ! 3:0!
А. Заболотный
Пас отдал
М. Гайич
86'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Медина
84'
80'
Замена
О. Олусегун
️️️️
М. Давид Кобнан
80'
Замена
А. Черников
️️️️
К. Ленини
76'
Травма
К. Ленини
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
71'
70'
Замена
М. Баньяц
️️️️
К. Боржес
70'
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Ионов
Пенальти не реализован!
Х. Карраскаль
64'
45'
+2
Желтая карточка
К. Боржес
ГОЛ! 2:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
Х. Медина
30'
ГОЛ! 1:0!
Мойзес
Пас отдал
В. Роша
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
5
Виктор Мендес
ОП
18
Константин Кучаев
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
10
Иван Обляков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ЛП
6
Кевин Ленини
ОП
20
Кади Боржес
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
14
Набабкин
5
Мендес
22
Гайич
18
Кучаев
15
Карраскаль
10
Обляков
28
Медина
63
Чалов
4-1-3-1-1
39
Сафонов
82
Волков
31
Кайо
6
Алонсо
2
Рамирес
6
Ленини
11
Ионов
20
Боржес
99
Кобнан
8
Сперцян
9
Кордоба
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
28
Медина
19
Ермаков
19
Ермаков
28
Медина
11
Ионов
97
Ахметов
97
Ахметов
11
Ионов
6
Ленини
53
Черников
53
Черников
6
Ленини
20
Боржес
7
Баньяц
7
Баньяц
20
Боржес
99
Кобнан
6
Олусегун
6
Олусегун
99
Кобнан
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
14
Саша Зделар
ОП
41
Егор Ушаков
ПВ
16
Максим Мухин
ОП
90
Матвей Лукин
ЦЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
49
Владислав Тороп
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
88
Никита Кривцов
АП
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
14
Саша Зделар
ОП
41
Егор Ушаков
ПВ
16
Максим Мухин
ОП
90
Матвей Лукин
ЦЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
49
Владислав Тороп
ВР
Остались в запасе
88
Никита Кривцов
АП
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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