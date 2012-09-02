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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 02 сентября 2012
Краснодар
02.09.2012, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
59'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - ЦСКА
85'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
А. Цауня
75'
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Дзагоев
Замена
И. Ламбарский
️️️️
М. Абреу
72'
Желтая карточка
М. Абреу
69'
69'
Желтая карточка
М. Гонсалес
64'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
З. Тошич
Замена
М. Конате
️️️️
В. Игнатьев
62'
61'
Желтая карточка
А. Дзагоев
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Муса
Пас отдал
В. Березуцкий
Желтая карточка
О. Враньеш
53'
Замена
С. Кисляк
️️️️
В. Коман
46'
Желтая карточка
В. Игнатьев
32'
Желтая карточка
И. Смольников
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
3-3-3-1
77
Ревишвили
20
Игнатьев
22
Враньеш
25
Амисулашвили
55
Нахушев
18
Дринчич
8
Смольников
22
Жоаозиньо
78
Коман
26
Абреу
14
Мовсисян
4-2-2-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Цауня
20
Эльм
66
Дзагоев
3
Хонда
18
Тошич
7
Муса
78
Коман
15
Кисляк
15
Кисляк
78
Коман
26
Абреу
19
Ламбарский
19
Ламбарский
26
Абреу
20
Игнатьев
11
Конате
11
Конате
20
Игнатьев
18
Тошич
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Тошич
19
Цауня
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
19
Цауня
66
Дзагоев
10
Мамаев
10
Мамаев
66
Дзагоев
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
26
Секу
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 13:00 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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