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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 17 марта 2013
ЦСКА
17.03.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
17'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Краснодар
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Дзагоев
90'
+3
Замена
П. Мамаев
️️️️
З. Тошич
86'
84'
Замена
М. Конате
️️️️
М. Перейра
75'
Желтая карточка
Д. Анджелкович
72'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Н. Марков
Замена
А. Цауня
️️️️
Р. Эльм
70'
Желтая карточка
П. Вернблум
65'
60'
Желтая карточка
Н. Тубич
Желтая карточка
И. Акинфеев
55'
55'
Желтая карточка
М. Перейра
46'
Замена
В. Коман
️️️️
Е. Шипицин
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
В. Лав
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ОП
26
Марсио Абреу
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
78
Владимир Коман
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
4-2-1-3
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
20
Эльм
66
Дзагоев
18
Тошич
19
Вагнер Лав
7
Муса
3-4-2-1
1
Фильцов
13
Марков
14
Мартынович
4
Тубич
8
Смольников
10
Перейра
26
Абреу
33
Анджелкович
25
Шипицин
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
66
Дзагоев
22
Ефремов
22
Ефремов
66
Дзагоев
20
Эльм
19
Цауня
19
Цауня
20
Эльм
18
Тошич
10
Мамаев
10
Мамаев
18
Тошич
13
Марков
20
Игнатьев
20
Игнатьев
13
Марков
25
Шипицин
78
Коман
78
Коман
25
Шипицин
10
Перейра
11
Конате
11
Конате
10
Перейра
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Семёнов Вячеслав (г. Гатчина)
Суховерхов Сергей (г. Воронеж)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая)
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