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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 10 сентября 2022
ЦСКА
10.09.2022, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Краснодар
30'
Х. Карраскаль (П)
45+7'
Ф. Чалов (П)
62'
Х. Медина (П)
90+1'
А. Гайч
47'
К. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Краснодар
Замена
В. Яковлев
️️️️
С. Зделар
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
А. Гайч
Пас отдал
И. Обляков
90'
+1
Желтая карточка
И. Обляков
90'
Желтая карточка
А. Гайч
89'
88'
Желтая карточка
И. Ахметов
Замена
И. Обляков
️️️️
Х. Медина
85'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Карраскаль
74'
Замена
А. Гайч
️️️️
Ф. Чалов
74'
70'
Замена
Ж. Батчи
️️️️
А. Ионов
67'
Желтая карточка
В. Якимов
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Х. Медина
62'
47'
ГОЛ! 2:1!
К. Рамирес
46'
Замена
И. Ахметов
️️️️
М. Баньяц
46'
Замена
В. Якимов
️️️️
Н. Кривцов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Чалов
45'
+7
Желтая карточка
С. Зделар
37'
36'
Желтая карточка
Н. Кривцов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Карраскаль
30'
29'
Желтая карточка
М. Сафонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Обляков
АП
19
Никита Ермаков
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
11
Жоау Батчи
ЦП
4-2-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
22
Гайич
14
Зделар
5
Мендес
15
Карраскаль
19
Зайнутдинов
28
Медина
63
Чалов
4-1-3-2
39
Сафонов
82
Волков
31
Кайо
4
Бородин
2
Рамирес
7
Баньяц
11
Ионов
8
Сперцян
88
Кривцов
6
Олусегун
9
Кордоба
28
Медина
10
Обляков
10
Обляков
28
Медина
15
Карраскаль
19
Ермаков
19
Ермаков
15
Карраскаль
63
Чалов
19
Гайч
19
Гайч
63
Чалов
14
Зделар
14
Яковлев
14
Яковлев
14
Зделар
88
Кривцов
23
Якимов
23
Якимов
88
Кривцов
7
Баньяц
97
Ахметов
97
Ахметов
7
Баньяц
11
Ионов
11
Батчи
11
Батчи
11
Ионов
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
18
Константин Кучаев
АП
Остались в запасе
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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