Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 27 октября 2013
ЦСКА
27.10.2013, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
5 : 1
Завершен
Краснодар
14'
З. Тошич
19'
С. Думбия
27'
З. Тошич
39'
З. Тошич
67'
С. Игнашевич
49'
П. Мамаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Краснодар
90'
+2
Желтая карточка
Исаэль
73'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
Ю. Газинский
73'
Замена
М. Абреу
️️️️
М. Перейра
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Думбия
71'
ГОЛ! 5:1!
С. Игнашевич
Пас отдал
С. Цубер
67'
66'
Желтая карточка
Ю. Газинский
56'
Желтая карточка
М. Перейра
49'
ГОЛ! 4:1!
П. Мамаев
Пас отдал
Жоаозиньо
Замена
С. Цубер
️️️️
Витиньо
46'
Замена
Э. Рахимич
️️️️
Г. Миланов
46'
ГОЛ! 4:0!
З. Тошич
Пас отдал
С. Думбия
39'
Желтая карточка
А. Березуцкий
36'
34'
Замена
Исаэль
️️️️
Ари
31'
Травма
Ари
ГОЛ! 3:0!
З. Тошич
Пас отдал
С. Игнашевич
27'
ГОЛ! 2:0!
С. Думбия
19'
ГОЛ! 1:0!
З. Тошич
Пас отдал
С. Игнашевич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
17
Георгий Миланов
ОП
3
Кейсуке Хонда
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
14
Набабкин
17
Миланов
3
Хонда
11
Витиньо
7
Муса
18
Тошич
22
Думбия
4-3-1-2
1
Фильцов
13
Марков
4
Тубич
55
Енджейчик
33
Анджелкович
10
Мамаев
18
Газинский
10
Перейра
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
39
Ари
11
Витиньо
7
Цубер
7
Цубер
11
Витиньо
17
Миланов
25
Рахимич
25
Рахимич
17
Миланов
22
Думбия
10
Базелюк
10
Базелюк
22
Думбия
10
Перейра
26
Абреу
26
Абреу
10
Перейра
39
Ари
88
Исаэль
88
Исаэль
39
Ари
18
Газинский
25
Шипицин
25
Шипицин
18
Газинский
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
48
Александр Марченко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
Краснодар
Кисляк начал учить испанский язык: «Интересно»
01:09
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Радимов назвал самого подлого соперника, против которого играл
Вчера, 20:07
4
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Кисляк начал учить испанский язык: «Интересно»
01:09
Радимов назвал самого подлого соперника, против которого играл
Вчера, 20:07
4
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
Вчера, 15:41
12
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
Вчера, 10:31
13
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
13 ноября
19
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
13 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+