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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 28 апреля 2019
Краснодар
28.04.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
7'
Д. Уткин
55'
Д. Стоцкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - ЦСКА
88'
Вторая желтая
Н. Влашич
75'
Замена
Я. Бийол
️️️️
Г. Щенников
Замена
К. Рамирес
️️️️
Вандерсон
70'
59'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
К. Набабкин
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Д. Уткин
57'
ГОЛ! 2:0!
Д. Стоцкий
Пас отдал
Вандерсон
55'
46'
Замена
Г. Щенников
️️️️
И. Дивеев
45'
+2
Желтая карточка
Н. Влашич
Желтая карточка
М. Перейра
44'
Желтая карточка
Ш. Каборе
41'
Желтая карточка
И. Игнатьев
34'
25'
Желтая карточка
И. Обляков
ГОЛ! 1:0!
Д. Уткин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
4-1-2-1-2
39
Сафонов
89
Стоцкий
5
Фьолусон
25
Спайич
98
Петров
77
Каборе
10
Перейра
47
Уткин
7
Классон
18
Игнатьев
94
Вандерсон
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
50
Бекао
5
Васин
78
Дивеев
6
Фернандес
14
Набабкин
97
Ахметов
10
Влашич
10
Сигурдссон
10
Обляков
63
Чалов
94
Вандерсон
2
Рамирес
2
Рамирес
94
Вандерсон
47
Уткин
93
Сулейманов
93
Сулейманов
47
Уткин
78
Дивеев
42
Щенников
42
Щенников
78
Дивеев
Щенников
6
Бийол
6
Бийол
Щенников
14
Набабкин
11
Эрнандес
11
Эрнандес
14
Набабкин
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
4
Сергей Бородин
ЦЗ
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
53
Александр Черников
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
4
Сергей Бородин
ЦЗ
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
53
Александр Черников
ОП
Остались в запасе
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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