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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 07 декабря 2019
Краснодар
07.12.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
63'
Ари
15'
И. Обляков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - ЦСКА
Желтая карточка
Т. Вилена
90'
+9
90'
+2
Желтая карточка
И. Дивеев
87'
Замена
Я. Бийол
️️️️
Н. Влашич
Замена
М. Берг
️️️️
Ари
87'
Замена
Р. Камболов
️️️️
К. Ольссон
83'
83'
Замена
И. Ахметов
️️️️
И. Обляков
74'
Желтая карточка
К. Набабкин
66'
Замена
К. Набабкин
️️️️
А. Дзагоев
65'
Желтая карточка
Ф. Чалов
ГОЛ! 1:1!
Ари
63'
Пенальти не реализован!
Ари
63'
62'
Желтая карточка
И. Обляков
57'
Желтая карточка
А. Дзагоев
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Стоцкий
46'
41'
Желтая карточка
Н. Влашич
15'
ГОЛ! 0:1!
И. Обляков
Пас отдал
К. Бистрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
28
Лукас Сантос
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
3-2-3-2
39
Сафонов
98
Петров
25
Спайич
14
Мартынович
2
Рамирес
89
Стоцкий
18
Газинский
52
Вилена
8
Ольссон
39
Ари
94
Вандерсон
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
78
Дивеев
32
Магнуссон
62
Карпов
18
Кучаев
66
Дзагоев
8
Бистрович
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
89
Стоцкий
7
Скопинцев
7
Скопинцев
89
Стоцкий
8
Ольссон
88
Камболов
88
Камболов
8
Ольссон
39
Ари
33
Берг
33
Берг
39
Ари
10
Влашич
15
Бийол
15
Бийол
10
Влашич
66
Дзагоев
14
Набабкин
14
Набабкин
66
Дзагоев
10
Обляков
97
Ахметов
97
Ахметов
10
Обляков
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
88
Андрей Синицын
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
28
Лукас Сантос
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
28
Лукас Сантос
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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