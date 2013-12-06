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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 06 декабря 2013
Краснодар
06.12.2013, пятница, 17:45
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
63'
А. Енджейчик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - ЦСКА
Желтая карточка
А. Синицын
90'
+4
Желтая карточка
Н. Марков
88'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
М. Перейра
86'
Замена
Н. Марков
️️️️
Е. Шипицин
78'
75'
Замена
В. Караваев
️️️️
К. Набабкин
74'
Желтая карточка
Г. Щенников
71'
Замена
Р. Эльм
️️️️
С. Цубер
66'
Желтая карточка
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:0!
А. Енджейчик
Пас отдал
Жоаозиньо
63'
58'
Желтая карточка
И. Акинфеев
Замена
Исаэль
️️️️
М. Абреу
54'
36'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
К. Хонда
Желтая карточка
В. Калешин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
25
Евгений Шипицин
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
88
Исаэль
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-3-2-1
88
Синицын
17
Калешин
14
Мартынович
55
Енджейчик
4
Гранквист
10
Перейра
26
Абреу
18
Газинский
22
Жоаозиньо
25
Шипицин
14
Вандерсон
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
6
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
17
Миланов
3
Хонда
7
Цубер
18
Тошич
7
Муса
25
Шипицин
13
Марков
13
Марков
25
Шипицин
26
Абреу
88
Исаэль
88
Исаэль
26
Абреу
10
Перейра
9
Пиццелли
9
Пиццелли
10
Перейра
14
Набабкин
15
Караваев
15
Караваев
14
Набабкин
7
Цубер
20
Эльм
20
Эльм
7
Цубер
3
Хонда
66
Дзагоев
66
Дзагоев
3
Хонда
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
64
Олег Ланин
ОП
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:30 (прямая)
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