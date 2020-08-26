Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 26 августа 2020
Краснодар
26.08.2020, среда, 20:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
80'
Вандерсон
28'
К. Кучаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - ЦСКА
90'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
Замена
И. Смольников
️️️️
Вандерсон
83'
ГОЛ! 1:1!
Вандерсон
80'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
К. Рамирес
79'
79'
Замена
А. Гайч
️️️️
А. Сигурдссон
79'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
К. Кучаев
Желтая карточка
К. Рамирес
78'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
Д. Уткин
68'
54'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Ф. Чалов
53'
Желтая карточка
К. Марадишвили
Замена
Т. Вилена
️️️️
Ю. Газинский
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Кучаев
Пас отдал
Н. Влашич
Желтая карточка
М. Берг
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
18
Константин Кучаев
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
4-3-1-2
39
Сафонов
2
Рамирес
28
Сорокин
14
Мартынович
98
Петров
47
Уткин
18
Газинский
8
Ольссон
7
Классон
33
Берг
94
Вандерсон
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
78
Дивеев
32
Магнуссон
42
Щенников
22
Марадишвили
18
Кучаев
10
Влашич
10
Обляков
10
Сигурдссон
63
Чалов
47
Уткин
15
Мацукатов
15
Мацукатов
47
Уткин
94
Вандерсон
8
Смольников
8
Смольников
94
Вандерсон
18
Газинский
52
Вилена
52
Вилена
18
Газинский
2
Рамирес
93
Сулейманов
93
Сулейманов
2
Рамирес
18
Кучаев
21
Тикнизян
21
Тикнизян
18
Кучаев
63
Чалов
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
63
Чалов
10
Сигурдссон
19
Гайч
19
Гайч
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
90
Максим Кутовой
ЦФ
1
Евгений Городов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
3
Бруно Фукс
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
90
Максим Кутовой
ЦФ
1
Евгений Городов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
Остались в запасе
3
Бруно Фукс
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Краснодар
ЦСКА
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за «позорного» пенальти «Ахмата»
22:34
Федотов проанализировал «позорный» пенальти в ворота ЦСКА
21:11
5
Пальцев из «Краснодара»: «Наш спад продолжается»
20:34
Оздоев – о провокациях Кордобы: «Это нормально»
19:57
Главный врач ЦСКА пожаловался на сборную России
17:11
3
Пальцев из «Краснодара»: «Наш спад продолжается»
20:34
Оздоев – о провокациях Кордобы: «Это нормально»
19:57
Мостовой упрекнул Мусаева за ничью «Краснодара» с «Динамо»: «Что мешало победить?»
16:47
2
Ловчев не включил лидера РПЛ в тройку главных претендентов на чемпионство
16:16
6
Букмекеры определили фаворита РПЛ после завершения первого круга
14:45
4
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за «позорного» пенальти «Ахмата»
22:34
Федотов проанализировал «позорный» пенальти в ворота ЦСКА
21:11
5
Главный врач ЦСКА пожаловался на сборную России
17:11
3
Игдисамов честно высказался о перспективах ЦСКА
16:35
2
Тренер ЦСКА Игдисамов пожаловался на работу: «Правила такие суровые и жестокие»
15:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+