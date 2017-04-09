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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 09 апреля 2017
Краснодар
09.04.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
58'
Ф. Смолов (П)
76'
П. Вернблум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - ЦСКА
89'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
А. Ионов
82'
Желтая карточка
М. Фернандес
Замена
Р. Лаборде
️️️️
В. Классон
80'
76'
ГОЛ! 1:1!
П. Вернблум
Замена
Жоаозиньо
️️️️
М. Перейра
75'
74'
Замена
З. Тошич
️️️️
К. Набабкин
71'
Замена
А. Оланаре
️️️️
Б. Натхо
Желтая карточка
П. Мамаев
62'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Смолов
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Налдо
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Крицюк
2
Рамирес
4
Гранквист
14
Мартынович
98
Петров
77
Каборе
18
Газинский
10
Мамаев
10
Перейра
7
Классон
90
Смолов
3-3-1-3
35
Акинфеев
4
Игнашевич
24
Березуцкий
5
Васин
6
Фернандес
19
Вернблум
14
Набабкин
10
Натхо
11
Ионов
10
Головин
11
Витиньо
10
Перейра
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Перейра
7
Классон
21
Лаборде
21
Лаборде
7
Классон
14
Набабкин
18
Тошич
18
Тошич
14
Набабкин
11
Ионов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
11
Ионов
10
Натхо
80
Оланаре
80
Оланаре
10
Натхо
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
88
Андрей Синицын
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Налдо
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Налдо
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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