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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 16 апреля 2014
ЦСКА
16.04.2014, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Краснодар
28'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Краснодар
Желтая карточка
С. Игнашевич
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
А. Синицын
Желтая карточка
В. Березуцкий
90'
+1
89'
Желтая карточка
Жоаозиньо
84'
Замена
А. Мартынович
️️️️
Ю. Газинский
80'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Ари
Замена
К. Базелюк
️️️️
З. Тошич
79'
79'
Травма
Ари
76'
Желтая карточка
Ари
73'
Замена
С. Петров
️️️️
П. Мамаев
71'
Травма
П. Мамаев
Замена
С. Цубер
️️️️
А. Муса
68'
Травма
А. Муса
67'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Р. Эльм
63'
43'
Желтая карточка
П. Мамаев
Желтая карточка
П. Вернблум
42'
28'
ГОЛ! 0:1!
Вандерсон
Пас отдал
Р. Широков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Павел Мамаев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
20
Эльм
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
4-3-2-1
88
Синицын
55
Енджейчик
6
Сигурдссон
4
Гранквист
17
Калешин
10
Мамаев
15
Широков
18
Газинский
14
Вандерсон
22
Жоаозиньо
39
Ари
7
Муса
7
Цубер
7
Цубер
7
Муса
20
Эльм
17
Миланов
17
Миланов
20
Эльм
18
Тошич
10
Базелюк
10
Базелюк
18
Тошич
18
Газинский
14
Мартынович
14
Мартынович
18
Газинский
10
Мамаев
98
Петров
98
Петров
10
Мамаев
39
Ари
21
Лаборде
21
Лаборде
39
Ари
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Александр Фильцов
ВР
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:25 (прямая)
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