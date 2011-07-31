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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 31 июля 2011
Краснодар
31.07.2011, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
59'
А. Михеев
8'
К. Хонда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - ЦСКА
+3
Желтая карточка
В. Березуцкий
Желтая карточка
И. Усминский
+2
Замена
Н. Марков
️️️️
Жоаозиньо
Вторая желтая
А. Мартынович
Желтая карточка
В. Лав
Замена
Ч. Одиа
️️️️
Секу
Вторая желтая
К. Набабкин
Желтая карточка
Е. Шипицин
Замена
Е. Шипицин
️️️️
Н. Дринчич
ГОЛ! 1:1!
А. Михеев
Замена
А. Цауня
️️️️
С. Думбия
Замена
А. Михеев
️️️️
А. Ерохин
Желтая карточка
А. Мартынович
Пенальти не реализован!
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
К. Набабкин
ГОЛ! 0:1!
К. Хонда
Пас отдал
С. Игнашевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
50
Владимир Татарчук
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
14
Никита Галкин
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
4-4-1-1
1
Усминский
33
Анджелкович
14
Мартынович
25
Амисулашвили
22
Враньеш
22
Жоаозиньо
18
Дринчич
26
Абреу
50
Татарчук
21
Ерохин
14
Мовсисян
4-4-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
26
Секу
5
Шемберас
10
Мамаев
3
Хонда
19
Вагнер Лав
22
Думбия
22
Жоаозиньо
13
Марков
13
Марков
22
Жоаозиньо
18
Дринчич
25
Шипицин
25
Шипицин
18
Дринчич
21
Ерохин
90
Михеев
90
Михеев
21
Ерохин
26
Секу
15
Одиа
15
Одиа
26
Секу
22
Думбия
19
Цауня
19
Цауня
22
Думбия
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
32
Андрей Горбанец
АП
14
Никита Галкин
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
14
Никита Галкин
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Делегат:
Виктор Башкиров (Московская область)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:40 (прямая) "Россия 2" 19:55 (прямая)
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