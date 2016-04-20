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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 20 апреля 2016
ЦСКА
20.04.2016, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
3 : 1
Завершен
Краснодар
35'
А. Головин
40'
А. Головин
46'
А. Дзагоев
73'
Р. Сигурдссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Краснодар
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Муса
90'
+4
90'
+2
Вторая желтая
Ш. Каборе
Замена
К. Набабкин
️️️️
А. Оланаре
90'
+1
81'
Желтая карточка
Ф. Смолов
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Головин
78'
73'
ГОЛ! 3:1!
Р. Сигурдссон
Пас отдал
Ф. Смолов
64'
Замена
Вандерсон
️️️️
О. Ахмедов
64'
Желтая карточка
Ш. Каборе
55'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Р. Лаборде
46'
Замена
Ари
️️️️
М. Перейра
ГОЛ! 3:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
М. Фернандес
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Головин
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Головин
Пас отдал
М. Фернандес
35'
Желтая карточка
П. Вернблум
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
80
Аарон Оланаре
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
26
Роман Еременко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
3-1-3-2-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
80
Оланаре
66
Дзагоев
11
Ткачев
10
Головин
7
Муса
26
Еременко
4-2-3-1
33
Крицюк
98
Петров
6
Сигурдссон
4
Гранквист
13
Марков
10
Ахмедов
77
Каборе
21
Лаборде
10
Мамаев
10
Перейра
90
Смолов
80
Оланаре
14
Набабкин
14
Набабкин
80
Оланаре
10
Головин
18
Тошич
18
Тошич
10
Головин
7
Муса
8
Панченко
8
Панченко
7
Муса
21
Лаборде
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
21
Лаборде
10
Ахмедов
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Ахмедов
10
Перейра
39
Ари
39
Ари
10
Перейра
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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