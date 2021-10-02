Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 02 октября 2021
ЦСКА
02.10.2021, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Краснодар
82'
Желтая карточка
Т. Вилена
Желтая карточка
В. Яковлев
76'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Б. Зайнутдинов
68'
60'
Желтая карточка
К. Рамирес
Замена
В. Яковлев
️️️️
Ф. Чалов
57'
Желтая карточка
И. Обляков
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Никита Кривцов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-1-1-3-2
35
Акинфеев
78
Дивеев
15
Бийол
6
Фернандес
16
Мухин
97
Ахметов
21
Эджуке
19
Зайнутдинов
10
Обляков
91
Заболотный
63
Чалов
3-1-2-3-1
39
Сафонов
28
Сорокин
31
Кайо
2
Рамирес
20
Крыховяк
52
Вилена
18
Газинский
5
Кабелла
8
Сперцян
7
Классон
9
Кордоба
19
Зайнутдинов
66
Дзагоев
66
Дзагоев
19
Зайнутдинов
63
Чалов
14
Яковлев
14
Яковлев
63
Чалов
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Никита Кривцов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Никита Кривцов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
ЦСКА
Краснодар
Россиянин вошел в десятку самых перспективных молодых игроков за пределами топ-5 лиг
Вчера, 21:43
1
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
Вчера, 20:49
5
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
Вчера, 19:59
5
ЦСКА может сыграть со «Спартаком» в 1/8 финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 19:35
8
Кубок России. ЦСКА прошел в плей-офф Пути РПЛ, победив в гостях «Акрон» (1:0)
Вчера, 18:58
13
Россиянин вошел в десятку самых перспективных молодых игроков за пределами топ-5 лиг
Вчера, 21:43
1
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
Вчера, 20:49
5
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
Вчера, 19:59
5
ЦСКА может сыграть со «Спартаком» в 1/8 финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 19:35
8
Кубок России. ЦСКА прошел в плей-офф Пути РПЛ, победив в гостях «Акрон» (1:0)
Вчера, 18:58
13
Агкацев стал рекордсменом чемпионата России
Вчера, 15:46
3
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
Селюк выбрал топ-клуб РПЛ для Дзюбы: «Не будет лишним»
Вчера, 14:59
8
Оздоев отверг наличие кризиса в «Краснодаре»
Вчера, 12:48
6
Агкацев – о спаде у «Краснодара»: «Было много факторов внутри команды»
Вчера, 11:35
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+