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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 22 апреля 2018
ЦСКА
22.04.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
73'
А. Муса
85'
А. Муса
53'
Ю. Газинский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Краснодар
ГОЛ! 2:1!
А. Муса
85'
84'
Замена
А. Иван
️️️️
Вандерсон
ГОЛ! 1:1!
А. Муса
73'
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Березуцкий
69'
Замена
Г. Щенников
️️️️
К. Набабкин
61'
Замена
Витиньо
️️️️
К. Кучаев
59'
Травма
К. Набабкин
55'
53'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Газинский
Пас отдал
Вандерсон
44'
Желтая карточка
П. Мамаев
Желтая карточка
К. Кучаев
21'
16'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
О. Шатов
15'
Травма
О. Шатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
27
Олег Шатов
ПВ
94
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
6
Фернандес
18
Кучаев
8
Бистрович
10
Головин
7
Муса
63
Чалов
4-3-2-1
88
Синицын
49
Шишкин
14
Мартынович
4
Гранквист
2
Рамирес
10
Мамаев
18
Газинский
10
Перейра
27
Шатов
7
Классон
94
Вандерсон
18
Кучаев
11
Витиньо
11
Витиньо
18
Кучаев
14
Набабкин
42
Щенников
42
Щенников
14
Набабкин
6
Березуцкий
10
Натхо
10
Натхо
6
Березуцкий
27
Шатов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
27
Шатов
94
Вандерсон
9
Иван
9
Иван
94
Вандерсон
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
1
Илья Помазун
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
15
Алекс Мацукатов
ЦП
33
Станислав Крицюк
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
Остались в запасе
15
Алекс Мацукатов
ЦП
33
Станислав Крицюк
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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