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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 10 мая 2025
ЦСКА
10.05.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
69'
С. Гуарирапа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Краснодар
Замена
А. Бандикян
️️️️
И. Обляков
89'
84'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
Ж. Батчи
76'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
К. Ленини
72'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. Петров
72'
Замена
О. Олусегун
️️️️
В. Са
ГОЛ! 1:0!
С. Гуарирапа
Пас отдал
С. Койта
69'
Замена
С. Койта
️️️️
К. Глебов
68'
Травма
К. Глебов
67'
Замена
Д. Абдулкадыров
️️️️
И. Дивеев
63'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Р. Жемалетдинов
63'
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
Т. Мусаев
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
8
Бистрович
17
Глебов
31
Кисляк
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
10
Обляков
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
31
Кайо
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
10
Обляков
52
Бандикян
52
Бандикян
10
Обляков
78
Дивеев
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
78
Дивеев
10
Жемалетдинов
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
17
Глебов
20
Койта
20
Койта
17
Глебов
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
27
Са
6
Олусегун
6
Олусегун
27
Са
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
11
Офсайды
1
1
Количество передач
348
374
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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