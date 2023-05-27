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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 27 мая 2023
Краснодар
27.05.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - ЦСКА
Замена
М. Сухорученко
️️️️
О. Олусегун
90'
+6
88'
Замена
К. Глебов
️️️️
И. Обляков
84'
Замена
К. Кучаев
️️️️
В. Мендес
84'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Х. Медина
84'
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Гайич
82'
Желтая карточка
Х. Медина
Замена
И. Ахметов
️️️️
Ж. Батчи
76'
Замена
С. Волков
️️️️
А. Ионов
62'
Замена
А. Кокшаров
️️️️
М. Давид Кобнан
62'
Замена
М. Баньяц
️️️️
К. Ленини
62'
Красная карточка
В. Литвинов
57'
Желтая карточка
К. Ленини
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Олакунле Олусегун
ЛП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
ЦП
11
Жоау Батчи
ЦП
11
Алексей Ионов
ПП
99
Мозес Давид Кобнан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
10
Иван Обляков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
90
Александр Кокшаров
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
18
Константин Кучаев
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
4-1-4-1
1
Агкацев
2
Рамирес
4
Литвинов
4
Арутюнян
98
Петров
6
Ленини
6
Олусегун
8
Сперцян
11
Батчи
11
Ионов
99
Кобнан
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
22
Гайич
14
Зделар
5
Мендес
28
Медина
10
Обляков
63
Чалов
91
Заболотный
6
Олусегун
44
Сухорученко
44
Сухорученко
6
Олусегун
11
Ионов
82
Волков
82
Волков
11
Ионов
11
Батчи
97
Ахметов
97
Ахметов
11
Батчи
6
Ленини
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Ленини
99
Кобнан
90
Кокшаров
90
Кокшаров
99
Кобнан
22
Гайич
14
Набабкин
14
Набабкин
22
Гайич
28
Медина
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
28
Медина
5
Мендес
18
Кучаев
18
Кучаев
5
Мендес
10
Обляков
17
Глебов
17
Глебов
10
Обляков
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
39
Матвей Сафонов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Ивич
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
15
Хорхе Карраскаль
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
15
Хорхе Карраскаль
АП
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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