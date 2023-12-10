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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 10 декабря 2023
Краснодар
10.12.2023, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
90'
Н. Кривцов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - ЦСКА
Замена
К. Ленини
️️️️
Ж. Батчи
90'
+4
90'
+2
Замена
В. Давила
️️️️
И. Обляков
90'
+2
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
ГОЛ! 1:0!
Н. Кривцов
Пас отдал
Э. Сперцян
90'
Желтая карточка
Ж. Батчи
75'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
И. Ахметов
62'
Замена
А. Кокшаров
️️️️
М. Давид Кобнан
62'
61'
Желтая карточка
С. Зделар
Желтая карточка
А. Черников
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ЛАЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
27
Мойзес
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПАЗ
10
Иван Обляков
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
20
Кади Боржес
АП
88
Никита Кривцов
АП
90
Александр Кокшаров
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
4
Арутюнян
3
Тормена
6
Алонсо
82
Волков
53
Черников
97
Ахметов
99
Кобнан
8
Сперцян
11
Батчи
6
Олусегун
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
90
Лукин
27
Мойзес
4
Роша
12
Келлвен
14
Зделар
22
Гайич
5
Мендес
11
Файзуллаев
10
Обляков
63
Чалов
11
Батчи
6
Ленини
6
Ленини
11
Батчи
97
Ахметов
88
Кривцов
88
Кривцов
97
Ахметов
99
Кобнан
90
Кокшаров
90
Кокшаров
99
Кобнан
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
10
Обляков
11
Давила
11
Давила
10
Обляков
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
34
Даниил Голиков
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
20
Кади Боржес
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Ивич
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
20
Кади Боржес
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
2
1
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
10
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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