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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 15 мая 2022
Краснодар
15.05.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
75'
Н. Кривцов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - ЦСКА
Желтая карточка
Д. Пивоваров
90'
+4
Замена
Н. Сергеев
️️️️
О. Олусегун
90'
+1
Замена
В. Якимов
️️️️
Н. Кривцов
88'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кривцов
Пас отдал
О. Олусегун
75'
Замена
В. Самко
️️️️
А. Ионов
74'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
Э. Сперцян
74'
46'
Замена
Х. Медина
️️️️
Е. Ушаков
46'
Замена
К. Набабкин
️️️️
З. Тарба
45'
+1
Желтая карточка
Х. Карраскаль
34'
Желтая карточка
Е. Ушаков
33'
Желтая карточка
Г. Щенников
Желтая карточка
Н. Кривцов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЛП
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
16
Максим Мухин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
41
Егор Ушаков
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
10
Иван Обляков
АП
15
Хорхе Карраскаль
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
28
Хесус Медина
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
4-1-3-1-1
39
Сафонов
32
Пивоваров
5
Стежко
4
Бородин
44
Исаенко
53
Черников
6
Олусегун
8
Сперцян
88
Кривцов
11
Ионов
2
Манелов
4-4-1-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
78
Дивеев
16
Мухин
42
Щенников
15
Карраскаль
41
Ушаков
6
Тарба
21
Эджуке
10
Обляков
91
Заболотный
88
Кривцов
23
Якимов
23
Якимов
88
Кривцов
8
Сперцян
15
Мацукатов
15
Мацукатов
8
Сперцян
6
Олусегун
17
Сергеев
17
Сергеев
6
Олусегун
11
Ионов
70
Самко
70
Самко
11
Ионов
6
Тарба
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Тарба
41
Ушаков
28
Медина
28
Медина
41
Ушаков
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
49
Владислав Тороп
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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