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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 03 апреля 2011
ЦСКА
03.04.2011, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
19'
Т. Нецид
54'
И. Пикущак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Краснодар
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Горбанец
Желтая карточка
Е. Шипицин
Замена
Е. Шипицин
️️️️
А. Кульчий
Замена
К. Хонда
️️️️
Секу
Желтая карточка
О. Враньеш
Замена
М. Гонсалес
️️️️
З. Тошич
Замена
С. Гогниев
️️️️
И. Пикущак
ГОЛ! 1:1!
И. Пикущак
Пас отдал
А. Амисулашвили
Желтая карточка
Д. Шемберас
Замена
Д. Шемберас
️️️️
Е. Алдонин
Травма
Е. Алдонин
ГОЛ! 1:0!
Т. Нецид
Пас отдал
С. Думбия
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
26
Марсио Абреу
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
91
Яков Зайка
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
4-4-2
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
18
Тошич
20
Алдонин
66
Дзагоев
26
Секу
22
Думбия
15
Нецид
4-4-1-1
1
Городов
22
Враньеш
4
Тубич
25
Амисулашвили
33
Анджелкович
50
Татарчук
18
Дринчич
24
Кульчий
26
Абреу
32
Горбанец
10
Пикущак
18
Тошич
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Тошич
20
Алдонин
5
Шемберас
5
Шемберас
20
Алдонин
26
Секу
3
Хонда
3
Хонда
26
Секу
24
Кульчий
25
Шипицин
25
Шипицин
24
Кульчий
32
Горбанец
84
Воробьев
84
Воробьев
32
Горбанец
10
Пикущак
2
Гогниев
2
Гогниев
10
Пикущак
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
91
Яков Зайка
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
91
Яков Зайка
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Н.Голубев (Санкт-Петербург)
О.Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
А.Спирин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 18:15 (прямая) "Россия 2" 18:15 (прямая)
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