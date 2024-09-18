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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 18 сентября 2024
ЦСКА
18.09.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар
32'
М. Гайич
89'
М. Кисляк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Краснодар
90'
+3
Желтая карточка
Д. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
М. Кисляк
Пас отдал
А. Файзуллаев
89'
Замена
Д. Круговой
️️️️
М. Гайич
86'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
С. Койта
76'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
С. Гуарирапа
76'
67'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
К. Ленини
59'
Замена
Ж. Батчи
️️️️
Л. Оласа
59'
Замена
А. Черников
️️️️
Н. Кривцов
59'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Д. Кордоба
Желтая карточка
М. Кисляк
58'
Желтая карточка
В. Тороп
48'
46'
Замена
Д. Коста
️️️️
В. Тормена
Замена
И. Обляков
️️️️
С. Зделар
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Гайич
Пас отдал
А. Файзуллаев
32'
31'
Желтая карточка
К. Ленини
24'
Желтая карточка
В. Тормена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
10
Иван Обляков
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
3-3-2-2
49
Тороп
22
Гайич
90
Лукин
78
Дивеев
27
Мойзес
14
Зделар
12
Келлвен
31
Кисляк
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
20
Койта
4-1-3-2
99
Дюпин
20
Гонсалес
3
Тормена
4
Арутюнян
15
Оласа
6
Ленини
99
Кобнан
88
Кривцов
18
Козлов
9
Кордоба
6
Олусегун
23
Гуарирапа
11
Мусаев
11
Мусаев
23
Гуарирапа
14
Зделар
10
Обляков
10
Обляков
14
Зделар
20
Койта
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Койта
22
Гайич
3
Круговой
3
Круговой
22
Гайич
88
Кривцов
53
Черников
53
Черников
88
Кривцов
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
15
Оласа
11
Батчи
11
Батчи
15
Оласа
6
Ленини
8
Сперцян
8
Сперцян
6
Ленини
3
Тормена
19
Коста
19
Коста
3
Тормена
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
99
Артем Шуманский
ЦФ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
Главный тренер
Марко Николич
59
Артем Хмарин
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
98
Сергей Петров
ПЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
99
Артем Шуманский
ЦФ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
Остались в запасе
59
Артем Хмарин
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
98
Сергей Петров
ПЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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