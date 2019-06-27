Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 27 июня 2019
Краснодар
27.06.2019, четверг, 19:00
Кубок «Париматч» Премьер, 1 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Краснодар
ЦСКА
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
4
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
32
Обзор матча «Динамо» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Врач раскрыл медицинскую тайну 40-летнего Акинфеева
14:35
1
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
4
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
32
Обзор матча «Динамо» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 22 ноября 2026
12:51
6
Врач раскрыл медицинскую тайну 40-летнего Акинфеева
14:35
1
Новая атака Кругового на Глушенкова перед матчем ЦСКА – «Зенит»
13:59
9
«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
4
Безуглов заявил о предвзятости сборной России к ЦСКА
11:29
1
Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+