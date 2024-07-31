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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 31 июля 2024
Краснодар
31.07.2024, среда, 21:00
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
52'
К. Ленини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - ЦСКА
Желтая карточка
Л. Оласа
90'
+2
83'
Замена
А. Гайч
️️️️
С. Койта
Замена
А. Черников
️️️️
Д. Козлов
78'
75'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
В. Давила
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Д. Кордоба
69'
66'
Замена
Келлвен
️️️️
И. Агапов
66'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
К. Глебов
66'
Замена
И. Обляков
️️️️
М. Кисляк
Замена
Э. Сперцян
️️️️
К. Кастаньо
62'
Замена
Л. Оласа
️️️️
М. Давид Кобнан
61'
Замена
С. Петров
️️️️
А. Эктов
61'
Желтая карточка
Ж. Батчи
55'
ГОЛ! 1:0!
К. Ленини
Пас отдал
М. Давид Кобнан
52'
38'
Желтая карточка
В. Роша
30'
Желтая карточка
К. Бистрович
17'
Желтая карточка
Мойзес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Данила Козлов
АП
6
Кевин Ленини
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
20
Секу Койта
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
10
Иван Обляков
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
3-1-3-3
1
Агкацев
4
Арутюнян
31
Кайо
15
Эктов
15
Кастаньо
18
Козлов
6
Ленини
11
Батчи
6
Олусегун
9
Кордоба
99
Кобнан
3-2-1-2-2
49
Тороп
4
Роша
90
Лукин
14
Агапов
22
Гайич
27
Мойзес
8
Бистрович
31
Кисляк
17
Глебов
11
Давила
20
Койта
99
Кобнан
15
Оласа
15
Оласа
99
Кобнан
15
Эктов
98
Петров
98
Петров
15
Эктов
18
Козлов
53
Черников
53
Черников
18
Козлов
15
Кастаньо
8
Сперцян
8
Сперцян
15
Кастаньо
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
14
Агапов
12
Келлвен
12
Келлвен
14
Агапов
31
Кисляк
10
Обляков
10
Обляков
31
Кисляк
11
Давила
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Давила
17
Глебов
11
Мусаев
11
Мусаев
17
Глебов
20
Койта
19
Гайч
19
Гайч
20
Койта
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
99
Юрий Дюпин
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
27
Виктор Са
ЛВ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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