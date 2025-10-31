1 ноября на стадионе «Метрополитано» в Мадриде пройдет центральный матч тура Ла Лиги, где «Атлетико» примет «Севилью». Команды подходят к встрече в разной форме, но обе регулярно забивают и стремятся укрепить позиции в верхней половине таблицы.

«Атлетико»

Мадридцы после десяти туров занимают 4-е место с 19 очками. Коллектив уверенно победил «Бетис» (2:0), продолжив серию без поражений в чемпионате до девяти матчей. Команда стабильно забивает, отличаясь в 12 турах подряд, но не всегда выглядит безупречно в обороне – за пять последних игр пропущено шесть мячей.«Атлетико» по традиции делает ставку на плотную структуру и быстрые атаки через фланги. На домашнем поле команда действует более агрессивно и редко отпускает соперников без пропущенных голов.

«Севилья»

После 10 туров андалусийцы идут на 11-й позиции, имея 13 очков. Несмотря на поражение от «Реал Сосьедада» (1:2), «Севилья» демонстрирует атакующий футбол – 11 забитых мячей в последних пяти матчах. Однако проблемы в обороне остаются: команда пропускает в трех турах подряд и с трудом удерживает баланс между атакой и защитой.«Севилья» активно использует ширину поля и быстрые передачи в финальной трети, но рискует при потерях, что против «Атлетико» может быть особенно опасно.

Факты о командах

«Атлетико»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в 14 из 16 последних встреч

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Севилья»

Забивает в 19 матчах подряд

В среднем: 2.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Атлетико» – «Севилья»

Обе команды предпочитают атаковать, и при текущей форме обороны можно ожидать результативную игру. «Атлетико» силен дома и наверняка возьмет инициативу, но «Севилья» обладает скоростью и умеет наказывать за ошибки в обороне. Учитывая, что обе стороны стабильно забивают, ставка на обмен голами выглядит наиболее логичной. Однако фактор поля и стабильность хозяев делают их фаворитами встречи.

Рекомендованные ставки