«Атлетико» – «Севилья»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.80

31 октября 2025 9:05
Атлетико - Севилья
01 нояб. 2025, суббота 18:15 | Испания. Примера, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе команды забьют
Сделать ставку

1 ноября на стадионе «Метрополитано» в Мадриде пройдет центральный матч тура Ла Лиги, где «Атлетико» примет «Севилью». Команды подходят к встрече в разной форме, но обе регулярно забивают и стремятся укрепить позиции в верхней половине таблицы.

«Атлетико»

Мадридцы после десяти туров занимают 4-е место с 19 очками. Коллектив уверенно победил «Бетис» (2:0), продолжив серию без поражений в чемпионате до девяти матчей. Команда стабильно забивает, отличаясь в 12 турах подряд, но не всегда выглядит безупречно в обороне – за пять последних игр пропущено шесть мячей.«Атлетико» по традиции делает ставку на плотную структуру и быстрые атаки через фланги. На домашнем поле команда действует более агрессивно и редко отпускает соперников без пропущенных голов.

«Севилья»

После 10 туров андалусийцы идут на 11-й позиции, имея 13 очков. Несмотря на поражение от «Реал Сосьедада» (1:2), «Севилья» демонстрирует атакующий футбол – 11 забитых мячей в последних пяти матчах. Однако проблемы в обороне остаются: команда пропускает в трех турах подряд и с трудом удерживает баланс между атакой и защитой.«Севилья» активно использует ширину поля и быстрые передачи в финальной трети, но рискует при потерях, что против «Атлетико» может быть особенно опасно.

Факты о командах

«Атлетико»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 14 из 16 последних встреч
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Севилья»

  • Забивает в 19 матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 последних матчах

Личные встречи
45% (19)
29% (12)
26% (11)
70
Забитых мячей
47
1.67
В среднем за матч
1.12
6:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
1 : 2
06.04.2025
Атлетико
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
4 : 3
08.12.2024
Севилья
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1 : 0
11.02.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
1 : 0
23.12.2023
Севилья
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
6 : 1
04.03.2023
Севилья
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
0 : 2
01.10.2022
Атлетико
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 1
15.05.2022
Севилья
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
2 : 1
18.12.2021
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1 : 0
04.04.2021
Атлетико
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2 : 0
12.01.2021
Севилья
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
2 : 2
07.03.2020
Севилья
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
1 : 1
02.11.2019
Атлетико
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 1
12.05.2019
Севилья
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1 : 1
06.01.2019
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
2 : 5
25.02.2018
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Севилья
3 : 1
23.01.2018
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 2
17.01.2018
Севилья
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2 : 0
23.09.2017
Севилья
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
3 : 1
19.03.2017
Севилья
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1 : 0
23.10.2016
Атлетико
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
0 : 0
24.01.2016
Севилья
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
0 : 3
30.08.2015
Атлетико
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
0 : 0
01.03.2015
Атлетико
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
27.09.2014
Севилья
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
1 : 1
19.01.2014
Севилья
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
1 : 3
19.08.2013
Атлетико
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
0 : 1
21.04.2013
Атлетико
Испания. Кубок, 1/2 финала
Севилья
2 : 2
28.02.2013
Атлетико
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетико
2 : 1
01.02.2013
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
4 : 0
25.11.2012
Севилья
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
1 : 1
04.03.2012
Атлетико
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
0 : 0
02.10.2011
Севилья
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
2 : 2
26.02.2011
Севилья
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3 : 1
03.10.2010
Атлетико
Испания. Кубок, Финал
Севилья
2 : 0
19.05.2010
Атлетико
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
3 : 1
02.05.2010
Атлетико
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
2 : 1
02.01.2010
Севилья
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1 : 0
21.02.2009
Атлетико
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
0 : 1
28.09.2008
Севилья
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1 : 2
22.03.2008
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4 : 3
31.10.2007
Севилья
Показать все

Прогноз на матч «Атлетико» – «Севилья»

Обе команды предпочитают атаковать, и при текущей форме обороны можно ожидать результативную игру. «Атлетико» силен дома и наверняка возьмет инициативу, но «Севилья» обладает скоростью и умеет наказывать за ошибки в обороне. Учитывая, что обе стороны стабильно забивают, ставка на обмен голами выглядит наиболее логичной. Однако фактор поля и стабильность хозяев делают их фаворитами встречи.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Победа Атлетико – коэффициент 1.90

1.80
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Севилья Атлетико
