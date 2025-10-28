Введите ваш ник на сайте
«Интер» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.80

28 октября 2025 9:37
Интер - Фиорентина
29 окт. 2025, среда 22:45 | Италия. Серия А, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Интера» и обе забьют – да
Сделать ставку

29 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане пройдет центральный матч 9-го тура Серии А – «Интер» примет «Фиорентину». Хозяева борются за вершину таблицы, а гости пытаются выправить положение после неудачного старта.

«Интер»

Миланский клуб подходит к игре с желанием реабилитироваться за поражение от «Наполи» (1:3). Несмотря на неудачу, команда находится в верхней части таблицы с 15 очками и лучшей разницей мячей в лиге (+8). За восемь туров «Интер» забил 19 голов, в среднем – более двух за матч. При этом в 12 последних играх Серии А команда неизменно поражала ворота соперников. Особенно сильна линия атаки, которая сочетает скорость и вариативность. Однако оборона не всегда безупречна – пять пропущенных за последние пять матчей говорят о том, что риски при игре вторым номером остаются.

«Фиорентина»

Клуб из Флоренции переживает непростое начало сезона. После восьми туров у команды всего четыре очка и предпоследнее место. Впрочем, «Фиорентина» постепенно оживает – ничья с «Болоньей» (2:2) и уверенная победа в Лиге Конференций над «Рапидом» (3:0) подтверждают положительную динамику. За пять последних матчей команда забила девять мячей, но при этом пропустила шесть. В Серии А она не побеждает уже восемь туров подряд, однако регулярно создаeт голевые моменты. Проблема – нестабильность обороны и слабая реализация в концовках матчей.

Факты о командах

«Интер»

  • В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в 3 последних матчах дома
  • Забивает в 15 матчах подряд
  • Лучшая атака лиги – 19 голов за 8 туров

«Фиорентина»

  • Не выигрывает в 8 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Играет открыто, с упором на фланговые атаки

Личные встречи
61% (25)
20% (8)
20% (8)
72
Забитых мячей
50
1.76
В среднем за матч
1.22
4:2
Крупнейшая победа
5:4
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2 : 1
10.02.2025
Фиорентина
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3 : 0
06.02.2025
Интер
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
0 : 1
28.01.2024
Интер
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
4 : 0
03.09.2023
Фиорентина
Италия. Кубок, Финал
Интер
2 : 1
24.05.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0 : 1
01.04.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
3 : 4
22.10.2022
Интер
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1 : 1
19.03.2022
Фиорентина
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 3
21.09.2021
Интер
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0 : 2
05.02.2021
Интер
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина
1 : 2
13.01.2021
Интер
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
4 : 3
26.09.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
0 : 0
22.07.2020
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/4 финала
Интер
2 : 1
29.01.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
1 : 1
15.12.2019
Интер
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
3 : 3
24.02.2019
Интер
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
2 : 1
25.09.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1 : 1
05.01.2018
Интер
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
3 : 0
20.08.2017
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
5 : 4
22.04.2017
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
4 : 2
28.11.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2 : 1
14.02.2016
Интер
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 4
27.09.2015
Фиорентина
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
0 : 1
01.03.2015
Фиорентина
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
3 : 0
05.10.2014
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
1 : 2
15.02.2014
Интер
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
2 : 1
26.09.2013
Фиорентина
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
4 : 1
17.02.2013
Интер
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
2 : 1
30.09.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0 : 0
22.04.2012
Интер
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
2 : 0
10.12.2011
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3 : 1
08.05.2011
Фиорентина
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1 : 2
16.02.2011
Интер
Италия. Кубок, 1/2 финала
Фиорентина
0 : 1
13.04.2010
Интер
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
2 : 2
10.04.2010
Интер
Италия. Кубок, 1/2 финала
Интер
1 : 0
03.02.2010
Фиорентина
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
1 : 0
29.11.2009
Фиорентина
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
2 : 0
15.03.2009
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
0 : 0
29.10.2008
Интер
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
2 : 0
13.04.2008
Фиорентина
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0 : 2
02.12.2007
Интер
Показать все

Прогноз на матч «Интер» – «Фиорентина»

«Интер» на своем поле традиционно доминирует и контролирует ход встречи. После поражения от «Наполи» команда наверняка сыграет с максимальной концентрацией. «Фиорентина» способна навязать борьбу за счeт атакующей игры, но при этом уязвима при обороне против быстрых контратак. С учeтом формы миланцев и их результативности, логично ожидать яркий матч с несколькими забитыми мячами. Хозяева должны воспользоваться слабостями защиты гостей и взять три очка, однако и «Фиорентина» имеет шансы на ответный гол.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Интера» и обе забьют – да – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92

1.80
Победа «Интера» и обе забьют – да
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Фиорентина Интер
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 