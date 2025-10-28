29 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане пройдет центральный матч 9-го тура Серии А – «Интер» примет «Фиорентину». Хозяева борются за вершину таблицы, а гости пытаются выправить положение после неудачного старта.

«Интер»

Миланский клуб подходит к игре с желанием реабилитироваться за поражение от «Наполи» (1:3). Несмотря на неудачу, команда находится в верхней части таблицы с 15 очками и лучшей разницей мячей в лиге (+8). За восемь туров «Интер» забил 19 голов, в среднем – более двух за матч. При этом в 12 последних играх Серии А команда неизменно поражала ворота соперников. Особенно сильна линия атаки, которая сочетает скорость и вариативность. Однако оборона не всегда безупречна – пять пропущенных за последние пять матчей говорят о том, что риски при игре вторым номером остаются.

«Фиорентина»

Клуб из Флоренции переживает непростое начало сезона. После восьми туров у команды всего четыре очка и предпоследнее место. Впрочем, «Фиорентина» постепенно оживает – ничья с «Болоньей» (2:2) и уверенная победа в Лиге Конференций над «Рапидом» (3:0) подтверждают положительную динамику. За пять последних матчей команда забила девять мячей, но при этом пропустила шесть. В Серии А она не побеждает уже восемь туров подряд, однако регулярно создаeт голевые моменты. Проблема – нестабильность обороны и слабая реализация в концовках матчей.

Факты о командах

«Интер»

В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Победа в 3 последних матчах дома

Забивает в 15 матчах подряд

Лучшая атака лиги – 19 голов за 8 туров

«Фиорентина»

Не выигрывает в 8 матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 матчах подряд

Играет открыто, с упором на фланговые атаки

Прогноз на матч «Интер» – «Фиорентина»

«Интер» на своем поле традиционно доминирует и контролирует ход встречи. После поражения от «Наполи» команда наверняка сыграет с максимальной концентрацией. «Фиорентина» способна навязать борьбу за счeт атакующей игры, но при этом уязвима при обороне против быстрых контратак. С учeтом формы миланцев и их результативности, логично ожидать яркий матч с несколькими забитыми мячами. Хозяева должны воспользоваться слабостями защиты гостей и взять три очка, однако и «Фиорентина» имеет шансы на ответный гол.

Рекомендованные ставки