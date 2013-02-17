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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 17 февраля 2013
Фиорентина
17.02.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 25 тур
4 : 1
Завершен
Интер
13'
А. Льяич
33'
С. Йоветич
55'
С. Йоветич
65'
А. Льяич
87'
А. Кассано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Интер
87'
ГОЛ! 4:1!
А. Кассано
Замена
К. Льяма
️️️️
Х. Куадрадо
83'
76'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Р. Паласио
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
С. Йоветич
73'
Желтая карточка
С. Савич
71'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Писарро
69'
67'
Желтая карточка
А. Перейра
ГОЛ! 4:0!
А. Льяич
Пас отдал
Б. Валеро
65'
59'
Желтая карточка
Жуан
58'
Замена
А. Перейра
️️️️
Ф. Гуарин
56'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
ГОЛ! 3:0!
С. Йоветич
Пас отдал
А. Аквилани
55'
47'
Желтая карточка
А. Раноккия
46'
Замена
Р. Альварес
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
Д. Писарро
37'
ГОЛ! 2:0!
С. Йоветич
Пас отдал
А. Аквилани
33'
Желтая карточка
М. Паскуаль
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Льяич
Пас отдал
С. Йоветич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
7
Давид Писарро
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Родриго Паласио
АП
8
Здравко Кузманович
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Интер
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
47
Маттео Коломби
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-1-3-1-1
2
Вивиано
21
Паскуаль
15
Савич
2
Гонсало
4
Томович
7
Писарро
20
Аквилани
6
Валеро
7
Куадрадо
22
Льяич
9
Йоветич
4-1-3-1-1
1
Ханданович
4
Дзанетти
15
Жуан
13
Раноккия
5
Нагатомо
91
Камбьяссо
8
Кузманович
13
Гуарин
8
Ковачич
8
Паласио
99
Кассано
7
Куадрадо
19
Льяма
19
Льяма
7
Куадрадо
7
Писарро
22
Сиссоко
22
Сиссоко
7
Писарро
9
Йоветич
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
9
Йоветич
13
Гуарин
2
Перейра
2
Перейра
13
Гуарин
8
Ковачич
11
Альварес
11
Альварес
8
Ковачич
8
Паласио
18
Скелотто
18
Скелотто
8
Паласио
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
47
Маттео Коломби
ЦФ
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
Остались в запасе
47
Маттео Коломби
ЦФ
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Фиорентина - Интер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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