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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 15 декабря 2019
Фиорентина
15.12.2019, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Интер
90+2'
Д. Влахович
8'
Б. Валеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Интер
ГОЛ! 1:1!
Д. Влахович
Пас отдал
Дальберт
90'
+2
88'
Замена
Д. Годин
️️️️
А. Бастони
84'
Замена
М. Политано
️️️️
Л. Мартинес
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Г. Кастровилли
83'
Желтая карточка
Э. Пульгар
80'
76'
Желтая карточка
Л. Мартинес
73'
Желтая карточка
Б. Валеро
Желтая карточка
Дальберт
69'
Замена
М. Бенасси
️️️️
М. Бадель
66'
Замена
Д. Влахович
️️️️
Ф. Кьеза
59'
Желтая карточка
М. Бадель
52'
32'
Желтая карточка
А. Бастони
27'
Желтая карточка
М. Брозович
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Валеро
Пас отдал
М. Брозович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
3-3-2-2
1
Дронговски
4
Касерес
31
Миленкович
2
Пеццелла
29
Дальберт
5
Пульгар
14
Лирола
47
Бадель
8
Кастровилли
14
Кьеза
27
Боатенг
3-3-2-2
1
Ханданович
95
Бастони
37
Шкриньяр
6
де Врей
33
Д'Амброзио
77
Брозович
3
Бираги
6
Валеро
15
Весино
10
Мартинес
9
Лукаку
47
Бадель
24
Бенасси
24
Бенасси
47
Бадель
8
Кастровилли
9
Эйссерик
9
Эйссерик
8
Кастровилли
14
Кьеза
28
Влахович
28
Влахович
14
Кьеза
95
Бастони
2
Годин
2
Годин
95
Бастони
10
Мартинес
21
Политано
21
Политано
10
Мартинес
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Фиорентина - Интер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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