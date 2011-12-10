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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 10 декабря 2011
Интер
10.12.2011, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
41'
Д. Паццини
49'
Ю. Нагатомо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Фиорентина
Замена
Х. Харджа
️️️️
А. Лаццари
Замена
С. Силва
️️️️
А. Льяич
Замена
М. Сарате
️️️️
Д. Милито
Замена
С. Мунтари
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
А. Салифу
️️️️
Д. Мунари
Желтая карточка
А. Гамберини
ГОЛ! 2:0!
Ю. Нагатомо
ГОЛ! 1:0!
Д. Паццини
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
(К)
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
22
Адем Льяич
АП
85
Валон Бехрами
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Марко Ромици
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
19
Сантьяго Силва
АП
3-2-2-1-2
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
2
Лусио
5
Нагатомо
19
Фараони
91
Камбьяссо
8
Мотта
11
Коутиньо
11
Паццини
22
Милито
4-4-1-1
1
Боруц
29
Де Сильвестри
5
Гамберини
14
Натали
21
Паскуаль
85
Бехрами
10
Лаццари
11
Мунари
11
Варгас
22
Льяич
19
Джилардино
11
Коутиньо
4
Мунтари
4
Мунтари
11
Коутиньо
22
Милито
9
Сарате
9
Сарате
22
Милито
11
Мунари
20
Салифу
20
Салифу
11
Мунари
10
Лаццари
13
Харджа
13
Харджа
10
Лаццари
22
Льяич
19
Силва
19
Силва
22
Льяич
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
4
Марко Ромици
ЦП
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Остались в запасе
4
Марко Ромици
ЦП
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Интер - Фиорентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:40 (прямая)
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