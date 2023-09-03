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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 03 сентября 2023
Интер
03.09.2023, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
4 : 0
Завершен
Фиорентина
23'
М. Тюрам
53'
Л. Мартинес
58'
Х. Чалханоглу (П)
73'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Фиорентина
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
78'
75'
Замена
Л. Аматуччи
️️️️
Артур
ГОЛ! 4:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Х. Куадрадо
73'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
70'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
70'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Д. Дюмфрис
70'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Н. Барелла
59'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Х. Чалханоглу
58'
55'
Замена
Д. Инфантино
️️️️
Н. Гонсалес
55'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Д. Бонавентура
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Тюрам
53'
46'
Замена
М. Нзола
️️️️
Л. Белтран
46'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
К. Куаме
Желтая карточка
Н. Барелла
45'
+6
39'
Желтая карточка
Л. Раньери
ГОЛ! 1:0!
М. Тюрам
Пас отдал
Ф. Димарко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
6
Артур
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Интер
25
Эмиль Аудеро
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
41
Иссиака Камате
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
32
Джино Инфантино
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
36
Дармиан
22
Мхитарян
23
Барелла
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
9
Тюрам
10
Мартинес
4-1-2-1-2
53
Кристенсен
17
Додо
20
Раньери
31
Миленкович
3
Бираги
8
Мандрагора
6
Артур
7
Бонавентура
31
Гонсалес
18
Белтран
8
Куаме
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
24
Дюмфрис
7
Куадрадо
7
Куадрадо
24
Дюмфрис
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
31
Гонсалес
32
Инфантино
32
Инфантино
31
Гонсалес
6
Артур
16
Аматуччи
16
Аматуччи
6
Артур
7
Бонавентура
7
Брекало
7
Брекало
7
Бонавентура
8
Куаме
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Куаме
18
Белтран
70
Нзола
70
Нзола
18
Белтран
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
25
Эмиль Аудеро
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
41
Иссиака Камате
ЦП
18
Дэви Классен
АП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
41
Иссиака Камате
ЦП
18
Дэви Классен
АП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Интер - Фиорентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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