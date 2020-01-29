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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 29 января 2020
Интер
29.01.2020, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Фиорентина
44'
А. Кандрева
67'
Н. Барелла
60'
М. Касерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Фиорентина
89'
Желтая карточка
Р. Соттиль
ГОЛ! 2:1!
Н. Барелла
67'
65'
Желтая карточка
Дальберт
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Касерес
Пас отдал
Э. Пульгар
45'
Желтая карточка
М. Касерес
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
Пас отдал
Л. Мартинес
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-3-3
1
Ханданович
15
Янг
13
Раноккия
95
Бастони
2
Годин
15
Весино
23
Барелла
87
Кандрева
10
Мартинес
4
Санчес
9
Лукаку
3-3-2-1-1
1
Террачиано
4
Касерес
11
Чеккерини
31
Миленкович
14
Лирола
5
Пульгар
29
Дальберт
47
Бадель
24
Бенасси
14
Кьеза
28
Влахович
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
71
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
71
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Интер - Фиорентина
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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