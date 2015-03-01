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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 01 марта 2015
Интер
01.03.2015, воскресенье, 20:15
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
55'
М. Салах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Фиорентина
87'
Травма
С. Савич
85'
Травма
Н. Томович
Желтая карточка
М. Брозович
84'
80'
Замена
Х. Варгас
️️️️
А. Аквилани
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Д. Сантон
76'
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Ковачич
71'
70'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Диаманти
67'
Желтая карточка
А. Диаманти
Замена
Д. Шакири
️️️️
Л. Подольски
64'
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Желтая карточка
Жуан
52'
Желтая карточка
Н. Видич
50'
41'
Замена
М. Салах
️️️️
Х. Бабакар
39'
Травма
Х. Бабакар
24'
Желтая карточка
А. Аквилани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Матео Ковачич
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
23
Алессандро Диаманти
ЛВ
47
Милан Бадель
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
72
Йосип Иличич
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
8
Родриго Паласио
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
17
Хоакин
ПВ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Ханданович
18
Сантон
15
Жуан
15
Видич
14
Кампаньяро
17
Медель
77
Брозович
13
Гуарин
10
Подольски
8
Ковачич
9
Икарди
4-1-2-2-1
33
Нето
4
Томович
2
Гонсало
15
Савич
21
Паскуаль
47
Бадель
27
Куртич
20
Аквилани
72
Иличич
23
Диаманти
15
Бабакар
18
Сантон
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
18
Сантон
10
Подольски
10
Шакири
10
Шакири
10
Подольски
8
Ковачич
8
Паласио
8
Паласио
8
Ковачич
20
Аквилани
11
Варгас
11
Варгас
20
Аквилани
15
Бабакар
10
Салах
10
Салах
15
Бабакар
23
Диаманти
17
Хоакин
17
Хоакин
23
Диаманти
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Интер - Фиорентина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 19:55 (прямая)
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