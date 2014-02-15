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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 15 февраля 2014
Фиорентина
15.02.2014, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 2
Завершен
Интер
48'
Х. Куадрадо
33'
Р. Паласио
65'
М. Икарди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Интер
Желтая карточка
А. Матри
90'
+2
87'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Ю. Нагатомо
82'
Желтая карточка
В. Самуэль
Замена
А. Матри
️️️️
Х. Куадрадо
80'
Травма
Х. Куадрадо
79'
72'
Замена
С. Таидер
️️️️
Ф. Гуарин
71'
Желтая карточка
Р. Паласио
Замена
М. Гомес
️️️️
Хоакин
67'
65'
ГОЛ! 1:2!
М. Икарди
Пас отдал
Ю. Нагатомо
Замена
Н. Томович
️️️️
Гонсало
62'
Желтая карточка
А. Аквилани
61'
61'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
55'
Замена
М. Икарди
️️️️
Д. Милито
ГОЛ! 1:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
М. Фернандес
48'
43'
Желтая карточка
Роланду
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Ф. Гуарин
15'
Желтая карточка
Жонатан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
7
Давид Писарро
ОП
14
Матиас Фернандес
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Ридер
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Нето
5
Комппер
23
Диаките
2
Гонсало
7
Писарро
14
Фернандес
11
Варгас
20
Аквилани
7
Куадрадо
17
Хоакин
72
Иличич
4-1-3-2
1
Ханданович
6
Роланду
6
Самуэль
15
Жуан
5
Нагатомо
13
Гуарин
2
Жонатан
10
Эрнанес
8
Кузманович
22
Милито
8
Паласио
2
Гонсало
4
Томович
4
Томович
2
Гонсало
7
Куадрадо
21
Матри
21
Матри
7
Куадрадо
17
Хоакин
27
Гомес
27
Гомес
17
Хоакин
5
Нагатомо
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
5
Нагатомо
13
Гуарин
8
Таидер
8
Таидер
13
Гуарин
22
Милито
9
Икарди
9
Икарди
22
Милито
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Фиорентина - Интер
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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