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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 29 ноября 2009
Интер
29.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
86'
Д. Милито (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Фиорентина
Замена
П. Виейра
️️️️
Д. Милито
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
М. Сантана
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Милито
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Д. Дайнелли
Замена
Т. Мотта
️️️️
С. Мунтари
Замена
А. Мансини
️️️️
Р. Куарежма
Желтая карточка
К. Дзанетти
Желтая карточка
П. Кролдруп
Желтая карточка
М. Гобби
Желтая карточка
К. Киву
20'
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
М. Маркьонни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Марио Сантана
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Мартин Йоргенсен
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-4-2
20
Сезар
26
Киву
6
Самуэль
2
Лусио
4
Дзанетти
4
Мунтари
91
Камбьяссо
5
Станкович
7
Куарежма
22
Милито
9
Это'О
4-4-2
1
Фрей
16
Комотто
3
Дайнелли
3
Кролдруп
18
Гобби
32
Маркьонни
14
Дзанетти
18
Монтоливо
11
Варгас
19
Джилардино
11
Сантана
7
Куарежма
11
Мансини
11
Мансини
7
Куарежма
4
Мунтари
8
Мотта
8
Мотта
4
Мунтари
22
Милито
0
Виейра
0
Виейра
22
Милито
3
Дайнелли
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
3
Дайнелли
32
Маркьонни
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
32
Маркьонни
11
Сантана
9
Кастильо
9
Кастильо
11
Сантана
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Интер - Фиорентина
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:55 (прямая); "Спорт" 22:35 (в записи)
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