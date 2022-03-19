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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 19 марта 2022
Интер
19.03.2022, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
55'
Д. Дюмфрис
50'
Л. Торрейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Фиорентина
90'
+1
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Н. Миленкович
90'
+1
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Н. Гонсалес
90'
+1
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Пентек
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
А. Видаль
90'
Замена
Р. Госенс
️️️️
И. Перишич
80'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
80'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
74'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
74'
74'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Р. Сапонара
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
72'
56'
Желтая карточка
Р. Сапонара
ГОЛ! 1:1!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
И. Перишич
55'
50'
ГОЛ! 0:1!
Л. Торрейра
Пас отдал
Н. Гонсалес
39'
Желтая карточка
Н. Миленкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-4-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
95
Бастони
33
Д'Амброзио
20
Чалханоглу
23
Барелла
23
Видаль
24
Дюмфрис
5
Перишич
10
Джеко
10
Мартинес
4-1-2-2-1
1
Террачиано
5
Венути
44
Игор
31
Миленкович
3
Бираги
34
Торрейра
8
Кастровилли
32
Дункан
17
Сапонара
31
Гонсалес
9
Пентек
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
5
Перишич
8
Госенс
8
Госенс
5
Перишич
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
23
Видаль
10
Кайседо
10
Кайседо
23
Видаль
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
31
Миленкович
28
Мартинес
28
Мартинес
31
Миленкович
17
Сапонара
93
Иконе
93
Иконе
17
Сапонара
31
Гонсалес
7
Кальехон
7
Кальехон
31
Гонсалес
9
Пентек
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Пентек
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Интер - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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