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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 22 июля 2020
Интер
22.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Фиорентина
79'
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
Н. Барелла
76'
Замена
М. Брозович
️️️️
Р. Гальярдини
76'
75'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Рибери
75'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
М. Бадель
Замена
А. Бастони
️️️️
Д. Д'Амброзио
70'
Замена
В. Мозес
️️️️
А. Кандрева
69'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Санчес
69'
58'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
А. Дункан
58'
Замена
К. Куаме
️️️️
П. Кутроне
57'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
51'
Замена
П. Лирола
️️️️
Дальберт
43'
Желтая карточка
Ф. Рибери
Замена
А. Раноккия
️️️️
С. де Врей
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Люсьен Агум
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Фиорентина
44
Игор
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-3-1-2
1
Ханданович
15
Янг
6
де Врей
2
Годин
33
Д'Амброзио
21
Гальярдини
23
Барелла
87
Кандрева
24
Эриксен
9
Лукаку
4
Санчес
3-2-4-1
1
Террачиано
4
Касерес
2
Пеццелла
31
Миленкович
5
Венути
29
Дальберт
8
Кастровилли
47
Бадель
32
Дункан
7
Рибери
10
Кутроне
33
Д'Амброзио
95
Бастони
95
Бастони
33
Д'Амброзио
6
де Врей
13
Раноккия
13
Раноккия
6
де Врей
21
Гальярдини
77
Брозович
77
Брозович
21
Гальярдини
87
Кандрева
11
Мозес
11
Мозес
87
Кандрева
4
Санчес
10
Мартинес
10
Мартинес
4
Санчес
7
Рибери
14
Кьеза
14
Кьеза
7
Рибери
29
Дальберт
14
Лирола
14
Лирола
29
Дальберт
47
Бадель
5
Пульгар
5
Пульгар
47
Бадель
32
Дункан
18
Геззаль
18
Геззаль
32
Дункан
10
Кутроне
8
Куаме
8
Куаме
10
Кутроне
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
7
Кевин Агудело
ПВ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
28
Душан Влахович
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
7
Кевин Агудело
ПВ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
28
Душан Влахович
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Интер - Фиорентина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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