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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 28 января 2024
Фиорентина
28.01.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Интер
14'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Интер
Желтая карточка
Р. Мандрагора
90'
+1
Замена
Н. Миленкович
️️️️
Ф. Паризи
89'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
А. Дункан
83'
Замена
А. Барак
️️️️
Л. Белтран
83'
83'
Замена
Я. Биссек
️️️️
Б. Павар
82'
Желтая карточка
Б. Павар
78'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
Пенальти не реализован!
Н. Гонсалес
76'
75'
Желтая карточка
Я. Зоммер
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Н. Иконе
61'
60'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
60'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
А. Бастони
60'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
Замена
М. Лопес
️️️️
Артур
46'
Желтая карточка
Н. Иконе
45'
+2
42'
Желтая карточка
А. Бастони
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
К. Асллани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
М'Бала Нзола
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
(К)
ЦП
6
Артур
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Интер
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Александар Станкович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-3-2-1
1
Террачиано
65
Паризи
20
Раньери
28
Мартинес
19
Фараони
32
Дункан
7
Бонавентура
6
Артур
70
Нзола
93
Иконе
18
Белтран
3-3-2-2
1
Зоммер
36
Дармиан
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
8
Асллани
30
Аугусто
16
Фраттези
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
65
Паризи
31
Миленкович
31
Миленкович
65
Паризи
32
Дункан
8
Мандрагора
8
Мандрагора
32
Дункан
6
Артур
20
Лопес
20
Лопес
6
Артур
18
Белтран
72
Барак
72
Барак
18
Белтран
93
Иконе
31
Гонсалес
31
Гонсалес
93
Иконе
28
Павар
31
Биссек
31
Биссек
28
Павар
95
Бастони
15
Ачерби
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
50
Томмазо Мартинелли
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Александар Станкович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Александар Станкович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Фиорентина - Интер
2
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
6
12
Офсайды
3
4
Количество передач
515
379
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.64
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Аурельяно
(Болонья)
Стадион:
Артемио Франки
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