Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 30 сентября 2012
Интер
30.09.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
17'
Д. Милито (П)
34'
А. Кассано
40'
Ромуло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Фиорентина
Желтая карточка
Ф. Гуарин
90'
+4
88'
Желтая карточка
С. Йоветич
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Д. Милито
85'
82'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Б. Валеро
Замена
Г. Мудингай
️️️️
Э. Камбьяссо
82'
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
71'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Ф. Коутиньо
71'
70'
Замена
Л. Тони
️️️️
Х. Куадрадо
64'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
62'
Вторая желтая
Гонсало
55'
Желтая карточка
М. Фернандес
46'
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Льяич
40'
ГОЛ! 2:1!
Ромуло
Пас отдал
Д. Писарро
ГОЛ! 2:0!
А. Кассано
Пас отдал
А. Раноккия
34'
Желтая карточка
А. Раноккия
31'
Желтая карточка
В. Самуэль
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Милито
17'
16'
Желтая карточка
Гонсало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
99
Антонио Кассано
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
49
Ромуло
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Интер
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-3-2-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Раноккия
15
Жуан
6
Самуэль
91
Камбьяссо
5
Гаргано
4
Дзанетти
11
Коутиньо
99
Кассано
22
Милито
3-5-1-1
2
Вивиано
14
Ронкалья
4
Томович
2
Гонсало
7
Куадрадо
7
Писарро
49
Ромуло
6
Валеро
21
Паскуаль
22
Льяич
9
Йоветич
11
Коутиньо
11
Альварес
11
Альварес
11
Коутиньо
22
Милито
13
Гуарин
13
Гуарин
22
Милито
91
Камбьяссо
16
Мудингай
16
Мудингай
91
Камбьяссо
22
Льяич
14
Фернандес
14
Фернандес
22
Льяич
6
Валеро
8
Мильяччо
8
Мильяччо
6
Валеро
7
Куадрадо
18
Тони
18
Тони
7
Куадрадо
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Интер - Фиорентина
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Фиорентина
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+