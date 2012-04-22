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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 22 апреля 2012
Фиорентина
22.04.2012, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Интер
Желтая карточка
А. Черчи
Замена
А. Раноккия
️️️️
К. Киву
Желтая карточка
Лусио
Желтая карточка
М. Паскуаль
Желтая карточка
Б. Максвелл Акости
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
А. Льяич
Пенальти не реализован!
А. Льяич
Желтая карточка
Ж. Сезар
Замена
А. Салифу
️️️️
В. Бехрами
Травма
Майкон
Замена
У. Снейдер
️️️️
Д. Форлан
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Х. Дзанетти
Желтая карточка
М. Настасич
Желтая карточка
Д. Милито
16'
Желтая карточка
К. Киву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
85
Валон Бехрами
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
9
Мауро Сарате
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Диего Форлан
ПП
11
Рикардо Альварес
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Фиорентина
33
Нето
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-4-1-1
1
Боруц
21
Паскуаль
22
Настасич
14
Натали
31
Кампорезе
6
Кассани
10
Лаццари
13
Харджа
85
Бехрами
22
Льяич
7
Черчи
4-4-2
20
Сезар
13
Майкон
2
Лусио
26
Киву
4
Дзанетти
10
Форлан
15
Поли
91
Камбьяссо
9
Сарате
22
Милито
11
Альварес
85
Бехрами
20
Салифу
20
Салифу
85
Бехрами
22
Льяич
7
Акости
7
Акости
22
Льяич
4
Дзанетти
5
Нагатомо
5
Нагатомо
4
Дзанетти
26
Киву
13
Раноккия
13
Раноккия
26
Киву
10
Форлан
10
Снейдер
10
Снейдер
10
Форлан
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
33
Нето
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Фреди Гуарин
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
33
Нето
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Фреди Гуарин
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Фиорентина - Интер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 14:25 (прямая)
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