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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 16 февраля 2011
Фиорентина
16.02.2011, среда, 20:30
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Интер
32'
М. Паскуаль
8'
М. Кампорезе (АГ)
60'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Интер
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Станкович
Замена
Х. Бабакар
️️️️
В. Бехрами
Желтая карточка
Д. Станкович
Замена
М. Марига
️️️️
У. Снейдер
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
М. Донадель
Замена
Х. Харджа
️️️️
Ю. Нагатомо
ГОЛ! 1:2!
Д. Паццини
Пас отдал
С. Это'О
ГОЛ! 1:1!
М. Паскуаль
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Сантана
Травма
М. Сантана
Желтая карточка
Д. Комотто
19'
Травма
А. Джилардино
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Кампорезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
11
Марио Сантана
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фиорентина
33
Нето
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
22
Адем Льяич
АП
32
Марко Маркьонни
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
4-3-3
1
Боруц
21
Паскуаль
31
Кампорезе
5
Гамберини
16
Комотто
85
Бехрами
33
Донадель
18
Монтоливо
11
Сантана
12
Муту
19
Джилардино
4-1-2-1-2
20
Сезар
13
Майкон
13
Раноккия
2
Кордоба
5
Нагатомо
91
Камбьяссо
5
Станкович
4
Дзанетти
10
Снейдер
9
Это'О
11
Паццини
33
Донадель
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
33
Донадель
11
Сантана
22
Льяич
22
Льяич
11
Сантана
85
Бехрами
15
Бабакар
15
Бабакар
85
Бехрами
5
Станкович
10
Оби
10
Оби
5
Станкович
5
Нагатомо
13
Харджа
13
Харджа
5
Нагатомо
10
Снейдер
31
Марига
31
Марига
10
Снейдер
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
33
Нето
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Синиша Михайлович
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
33
Нето
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Фиорентина - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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